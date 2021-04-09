Сделать стекла кристально чистыми поможет специальный раствор

Смотреть на улицу через грязное окно – не лучший способ поднять настроение. Мир кажется мрачноватым: небо недостаточно голубым, а солнце не столь ярким. А вот чистые и сверкающие окна не могут не радовать глаз. Однако, вымыть их до идеального блеска – занятие не из простых. Чего только ни делают хозяйки, чтобы довести чистоту стекол до совершенства.

Многие стараются мыть окна хотя бы 1-2 раза в год. Обычно это происходит в конце осени и в начале лета. Чтобы облегчить себе процесс мойки окон, некоторые обращаются в специальные клининговые компании. Тем не менее, данное удовольствие – не из дешевых, и далеко не каждый может себе его позволить. Да и зачем платить, если, приложив руки и голову, получим такой же результат. Этот простой и эффективный способ поможет вымыть окно до идеального блеска!

Для этого вам понадобятся: полстакана теплой воды; столовая ложка глицерина; один колпачок кондиционера для белья; инструменты для мытья окон.

Итак, смешиваем воду, глицерин и кондиционер в емкости до однородного состояния. Оставляем получившийся раствор на 15 минут.

Далее можно приступать к самому процессу. Моем окна и после этого обязательно вытираем их насухо. Специальной щеткой натираем стекло с обеих сторон, предварительно капнув раствор.

Данный раствор образует на стекле защитный слой, который предотвращает появление грязи и пыли. Главное, он не оставляет разводы от дождя. Данной защиты вам хватит на полгода.

Ранее редакция "Утро.ру" поделилась еще одним легким и очень эффективным способом мытья окон без разводов. Ингредиенты можно найти в ближайшем магазине.