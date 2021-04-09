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Владельцы популярной социальной
сети "ТикТок" решили не конфликтовать с Российской Федерацией и подтвердили
свою готовность удалять с площадки недопустимые материалы. Об этом рассказал
руководитель думской комиссии, которая занимается расследованием вмешательств
иностранцев в суверенные дела России, Василий Пискарев.
По мнению парламентария, переговоры с руководством интернет-платформы были эффективными. "ТикТок" выступил с инициативой выстроить контакты с российскими представителями на постоянной основе. Также в интернет-гиганте заявили, что будут прикладывать максимальные усилия для недопущения распространения противоправного контента. В случае необходимости "ТикТок" готов оперативно выходить на связь с представителями России.
Со своей стороны, парламентарии предложили руководителям интернет-платформы всестороннюю поддержку в изучении российского законодательства.
При этом в компании выразили сожаление, что некоторые недопустимые материалы были удалены недостаточно оперативно. В отслеживании публикаций участвуют не только цифровые машины, но и люди, которым необходимо ознакомиться с законами России. Кроме того, на ресурсе публикуется огромное количество материалов, и мгновенно отслеживать недопустимый контент не всегда удается.
Как отметил Пискарев, вопросы к интернет-ресурсу возникли после выявления на его страницах призывов к вовлечению несовершеннолетних граждан в незаконные акции протеста, пишет ТАСС.
К слову, ранее "ТикТок" был оштрафован на 2,6 миллиона рублей за отказ удалять публикации, призывающие не достигших совершеннолетия россиян выходить на протестные митинги в Москве.
В ведомстве полагают, что это продуманный план американского президента