По словам экспертов, предстоящие выходные будут идеальны для отдыха и пеших прогулок

Синоптики обещают потепление в Московском регионе в ближайшие выходные. Столбики термометра поднимутся выше +15℃. Информацию передает Гидрометцентр РФ.

Согласно экспертам, днем в субботу в столице ожидается около +13℃, переменная облачность, осадков не предвидится. В воскресенье потеплеет еще больше, а ночью температуры станут положительными.

Как сообщает "Свободная пресса", пик потепления придется на вторник – температура повысится до +15...+20℃, но возможен небольшой дождь.

Дальше в Москве будет преобладать облачная погода, синоптики обещают температуру до +20℃.

Ранее в столичном регионе прогнозировали гололед до утра пятницы.