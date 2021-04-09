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Синоптики обещают потепление в Московском регионе в ближайшие выходные. Столбики термометра поднимутся выше +15℃. Информацию передает Гидрометцентр РФ.
Согласно экспертам, днем в субботу в столице ожидается около +13℃, переменная облачность, осадков не предвидится. В воскресенье потеплеет еще больше, а ночью температуры станут положительными.
Как сообщает "Свободная пресса", пик потепления придется на вторник – температура повысится до +15...+20℃, но возможен небольшой дождь.
Дальше в Москве будет преобладать облачная погода, синоптики обещают температуру до +20℃.
Ранее в столичном регионе прогнозировали гололед до утра пятницы.
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