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Спасатели ГКУ МО "Мособлпожспас" спасли кота во время пожара в жилом доме в подмосковной Балашихе.
Начальник части рассказал, что возгорание возникло на балконе 4 этажа многоэтажного здания. Пожарные успешно провели эвакуацию 100 жильцов, среди которых 15 детей.
Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня", в горящей квартире был обнаружен кот без сознания. Домашний питомец надышался дымом. Благодаря успешной реанимации, кот пришел в себя.
Ранее стало известно, что от верной гибели во время пожара в агрокомплексе Волоколамского района отчаянным работникам удалось спасти 66 коров, несколько десятков коз, овец и свиней.
В ведомстве полагают, что это продуманный план американского президента