Спасатели также успешно эвакуировали сто жильцов

Спасатели ГКУ МО "Мособлпожспас" спасли кота во время пожара в жилом доме в подмосковной Балашихе.

Начальник части рассказал, что возгорание возникло на балконе 4 этажа многоэтажного здания. Пожарные успешно провели эвакуацию 100 жильцов, среди которых 15 детей.

Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня", в горящей квартире был обнаружен кот без сознания. Домашний питомец надышался дымом. Благодаря успешной реанимации, кот пришел в себя.

Ранее стало известно, что от верной гибели во время пожара в агрокомплексе Волоколамского района отчаянным работникам удалось спасти 66 коров, несколько десятков коз, овец и свиней.