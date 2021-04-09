В Подмосковье пожарные откачали спасенного из огня кота

Спасатели также успешно эвакуировали сто жильцов

Спасатели ГКУ МО "Мособлпожспас" спасли кота во время пожара в жилом доме в подмосковной Балашихе. 

Начальник части рассказал, что возгорание возникло на балконе 4 этажа многоэтажного здания. Пожарные успешно провели эвакуацию 100 жильцов, среди которых 15 детей.

Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня", в горящей квартире был обнаружен кот без сознания. Домашний питомец надышался дымом. Благодаря успешной реанимации, кот пришел в себя. 

Ранее стало известно, что от верной гибели во время пожара в агрокомплексе Волоколамского района отчаянным работникам удалось спасти 66 коров, несколько десятков коз, овец и свиней. 


Анна АГАБАБОВА

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