Демонстрируют бедность: от каких предметов интерьера лучше избавиться

Демонстрируют бедность: от каких предметов интерьера лучше избавиться
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Эти советы помогут сделать дом более изысканным

Вы когда-нибудь задумывались, что ваша квартира может рассказать о вас гораздо больше, чем вы хотели бы? Даже у обеспеченных людей в доме наверняка хранятся вещи, которые могут создать неверное впечатление о владельце. Так что срочно избавляемся от этих вредителей.

Банки и бутылки для цветов – признак дурного тона

Даже если цветы появляются в вашей квартире не часто, красивая ваза способна сделать их частью интерьера. А вот бутылки под розы явно не добавят уюта в дом.  

Кроме того, нагромождение разномастной посуды очень неаккуратно и неряшливо выглядит, поэтому если вы все еще храните банки или бутылки на подоконниках или шкафах – срочно избавьтесь от них!

Не вешайте картины по номерам на стены

Рисование – отличный способ расслабиться. Картины по номерам сейчас пользуются особой популярностью, поскольку помогают скрасить досуг. Однако в интерьере они выглядят бездушно и безвкусно. 

Лучше приобрести настоящую картину, у которой есть своя история и сюжет. Если же вы хотите создать интерьер своими руками, нарисуйте абстракцию. А детские рисунки, правильно собранные в единую композицию, добавят свой уют. 

Не разбрасывайте удлинители и провода по квартире

Кроме того, что это небезопасно, это также добавляет неряшливость к общему виду дома.

Не оставляйте вещи для уборки на видном месте

Интерьер может испортить даже незначительная вещь. Например, расставленные по углам или, еще хуже, разбросанные щетки, веники ил швабры бросаются в глаза и привлекают ненужное внимание.

Раскладному дивану не место в спальной комнате

Конечно, если вам нужно сэкономить место в маленькой площади, такой вариант уместен. Но если уж у вас есть отдельная спальня, приобретите просторную кровать. 

Лаконичная люстра – залог уюта

Не стоит нагромождать потолок люстрами непонятных форм и ярких цветов. Лучше подбирать более классические варианты. Можно также повесить бра на стену и поставить торшер к дивану или креслу. Несколько источников света создадут лаконичный световой сценарий и создадут особый уют в доме.

Известно, что человек способен повлиять на свою жизнь с помощью осознанной перестановки в жилище. Поэтому ранее "Утро.ру" поделилось советами астролога, как правильно сделать перестановку в доме. 

Анна АГАБАБОВА

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