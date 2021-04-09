Пользователи Сети уверены, что выходки пары подорвали здоровье супруга Елизаветы II

Сегодня, 9 апреля, не стало принца Филиппа. Супруг королевы Елизаветы II не дожил до 100 лет всего пару месяцев. Точные причины смерти Букингемский дворец не называл, однако в Сети тут же решили, что герцога Эдинбургского добили скандалы вокруг королевской семьи, которые не утихают уже достаточно долгое время.

Сейчас в социальных сетях смерть принца Филиппа является едва ли не самой обсуждаемой темой. Некоторые интернет-пользователи принялись обвинять в смерти принца Филиппа Меган Маркл и принца Гарри. Другие же отмечают, что герцог не так давно перенес тяжелую операцию, указывая на то, что супругу Елизаветы II было 99 лет.

Сторонники первой точки зрения припоминают, что принц Филипп изначально отговаривал внука жениться на американской актрисе.

"Добили родственнички", "Меган с Гарри приедут на похороны? С каким лицом, интересно?", "Ну вот, ушел Филипп. (сразу после "интервью"). Скоро уйдет королева. Ещё немного и Арчи подучит титул, охрану и содержание", "Довели-таки Сассекские дедушку", "Может повлияло и то интервью",

– пишут комментаторы, которые также обратили внимание на то, что принц Филипп серьезно переживал разлад в королевской семье.

Однако точно нельзя сказать, что же стало той самой "последней каплей". Остается лишь ждать официального комментария герцога и герцогини Сассекских.

Напомним, что незадолго до смерти герцог Эдинбургский перенес операцию на сердце и переболел коронавирусом. В июне герцогу Эдинбургскому должно было исполнится 100 лет. Принц Филипп и королева Елизавета II были женаты 73 года.