Резкие слова об СССР и неприличные шутки: главные скандалы с принцем Филиппом

Резкие слова об СССР и неприличные шутки: главные скандалы с принцем Филиппом
Принц Филипп. Фото: Annegret Hilse / SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Покойный супруг королевы Великобритании был остер на язык

9 апреля не стало мужа британской королевы Елизаветы II. Принц Филипп умер на 100-м году жизни. Член королевской семьи не дожил буквально пару месяцев до грандиозного юбилея. При жизни принц Филипп слыл язвительным собеседником и не всегда соблюдал нормы приличий.

Неприязнь к Советскому Союзу

Покойный принц имел непосредственное отношение к царскому роду Романовых. Его бабушка была внучкой российского царя Николая I. Поэтому приход большевиков к власти вызывал ненависть у высокопоставленного британца. Он называл революционеров "ублюдками", которые уничтожили его родственников. Впрочем, нелюбовь к советскому строю не помешала Филиппу посетить страну в 1973-м году.

Мужские клубы и подозрения в изменах

Принц прожил в браке со своей супругой британской королевой 73 года. Вездесущим журналистам так и не удалось поймать венценосную особу на изменах, однако слухи вокруг Филиппа ходили весьма пикантные. Некоторые утверждали, что он был любителем экстравагантных выходок. Например, в закрытых клубах принц якобы встречал гостей в надетом на голое тело фартуке. Также Филиппу приписывали многие романы, однако доказательства прессой так и не были раздобыты.

Выходка на "бриллиантовой свадьбе"

Принц Филипп был большим любителем ставить людей в неудобное положение. Так, на мероприятии, посвященном очередному юбилею его брака с королевой Британии, принц позволил себе весьма вольные слова. Он объявил 25-летней гостье, что если расстегнет молнию на ее платье, то его возьмут под арест. Девушка была одета в наряд, который был украшен большой молнией спереди на длину всего платья, передает "Пятый канал".

К слову, смерть венценосной особы вызвала бурное обсуждение в Сети. Некоторые обвинили в уходе принца Филиппа скандалы, порожденные его родственниками – принцем Гарри и его женой Меган Маркл.

Ольга ФЕДОРОВА

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