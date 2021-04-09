Полеты в Турцию из России ограничат с 12 апреля

Часть рейсов окажется под запретом

Стало известно, что с понедельника Россия ограничит полеты в Турцию. Информацию пер

Полного прекращения авиасообщения не будет. Ограничение коснется лишь чартерных и части грузопассажирских рейсов. 


По информации источника, для граждан, которые прибывают из Турции, могут также ввести 14-дневный карантин.

Анна АГАБАБОВА

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