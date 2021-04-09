Полеты в Турцию из России ограничат с 12 апреля

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Стало известно, что с понедельника Россия ограничит полеты в Турцию. Информацию пер
Полного прекращения авиасообщения не будет. Ограничение коснется лишь чартерных и части грузопассажирских рейсов.
По информации источника, для граждан, которые прибывают из Турции, могут также ввести 14-дневный карантин.
В ведомстве полагают, что это продуманный план американского президента