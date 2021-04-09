"Нужно бояться своих": британцев насмешила страшилка о ядерном цунами Путина

"Нужно бояться своих": британцев насмешила страшилка о ядерном цунами Путина
Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Читатели известного таблоида указали на планы Соединенного Королевства нарастить собственный стратегический арсенал

Британская газета Daily Mail на днях вышла с пугающей статьей о "ядерном цунами Владимира Путина". Однако страшилка не впечатлила жителей Туманного Альбиона, которые посчитали, что нужно больше бояться свое правительство, нежели Кремль.

Отметим, в материале речь шла о новейшем российском подводном беспилотнике "Посейдоне". Журналист Том Леонард сообщил британцам, что эта "гигантская торпеда" способна незамеченной преодолеть тысячи миль и взорвать ядерную бомбу возле побережья страны-противника, и ту накроет огромная стена радиоактивной воды.

Автор назвал дрон "супероружием" и "ядерной бомбой судного дня", информацию о котором когда-то приняли за блеф Путина или выдумку, а теперь признали "мрачной правдой".

Между тем, как пишет "ИноСМИ", судя по комментариям читателей таблоида, их не очень-то и напугала статья о грозном оружии Москвы.

Например, пользователь JensonPB указал на тот факт, что Великобритания сейчас сама накапливает ядерные арсеналы под предлогом самозащиты. При этом, когда то же самое делает Россия, западные политики и журналисты начинают сеять панику.

"Сходите на сайт британского правительства, там есть целый раздел о наращивании ядерных вооружений. Тогда чем же журналистов не устраивает, когда Россия делает то же самое? Россия нам не враг!" – написал он.

Такой же точки зрения придерживается пользователь Mattyfin, напомнив Леонарду о концепции "сдерживающего фактора". А вот читатель с ником A.Comment уверен, что бояться нужно не русских, а власти своей страны, которые могут принять опасное решение.

"Полагаю, нам нужно больше бояться собственного правительства, чем Влада (сокращенный вариант имени Владимир среди англоязычных – ред.)",– подчеркнул он.

"Ковид-мистификация отмирает, так что давайте начнем еще немного нагнетать страха", – высказал другую версию подобных статей mikesutherland.

Ранее на текущей неделе другой британский таблоид The Sun тоже вышел с очередной "пугалкой", в которой говорилось о неком "тайном" флоте Путина. Он состоит из субмарин, предназначенных для взлома жизненно важных подводных интернет-кабелей, разрыв которых может нанести вред Британии и погрузить страну в хаос.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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