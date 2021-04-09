При соблюдении этих правил урожай будет богатым

Почва подготовлена, семена обработаны и посеяны, и садоводу опять нечего делать, как только ждать появления всходов. Вода, которой садоводы поливают саженцы, является залогом здорового урожая.

К примеру, опытные садоводы знают о вреде полива жестко водопроводной водой из-за содержащихся в ней примесей. Это чревато тем, что молодые растения могут заболеть или даже погибнуть.

Если альтернатив нет, то такую воду стоит пропустить через самодельный фильтр: сложенную несколько раз марлю, в которую завернут активированный уголь. В ведро отфильтрованной воды положите несколько магнитов на шесть-восемь часов. Такая жидкость полезна для всех видов рассады.

Либо еще лучше просто положить 30 гр. активированного угля в ведро с водопроводной водой и оставить настояться на три часа. Далее сливаем воду, оставив осадок. Теперь можно спокойно поливать сад.

Жителям города не стоит поливать рассаду образовавшейся из растаявшего снега водой. Лучше заморозить водопроводную воду. Но здесь также есть определенные правила. Для начала воду настаивают в течение всего дня, а потом перемещают на холод: улицу, балкон или морозилку. Как только вода полностью замёрзнет, можно ее размораживать и поливать растения. Но важно не забыть слить самую первую оттаявшую воду и выкинуть лед, который остался в самом конце размораживания, так как в нём накопилось много вредных веществ.



Идеальной температурой воды для полива являются 22-30°С.

Не рекомендуется поливать рассаду ночью, поскольку это чревато излишнему вытягиванию саженцев.

Не стоит поливать растения кипяченой водой, так как в ней мало полезных микроэлементов и кислорода. После этого рассаде потребуются усиленные подкормки.

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