Некоторые средства способны перечеркнуть все старания огородников

Часто огородники сталкиваются с подобной проблемой: к моменту созревания огурцов на грядках оказывается не так много плодов, как хотелось бы. Или же сам продукт не может порадовать хорошим качеством. Причин этой неприятной ситуации может быть несколько. Одной из них является использование неподходящих для культуры удобрений.

Расскажем, какие средства способны негативно отразиться на урожае огурцов.

1. Нашатырный спирт

Нашатырный спирт считается достаточно универсальным средством. Его можно использовать как для подкормки, так и для избавления от вредителей. Однако данный раствор абсолютно не подходит для огурцов.

Дело в том, что нашатырный спирт вызывает активный рост культуры. Но это не есть хорошо, ведь, отдав большее количество питательных веществ, растение истощается и постепенно умирает. Неудивительно, что после этого можно собрать с грядки лишь несколько вялых овощей.

2. Конский навоз

В этом удобрении содержится большое количество аммиака – одного из главных врагов огурцов. Конский навоз способен "лишить жизни" всех посадок культуры.

3. Раствор йода

Многие огородники используют раствор йода для того, чтобы защитить корни растений от вредителей. Для этого они обрабатывают почву, на которой находятся посадки. Но в случае с огурцами использовать данное средство не рекомендуется. В противном случае овощи будут горькими на вкус.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как вырастить здоровые и крепкие огурцы. Так, например, перед высадкой культуры необходимо подготовить почву, внеся в нее перегной и разрыхлители.

