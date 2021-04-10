Скандал между двумя телеведущими привлек внимание дипломатов

Обмен колкостями начался ранее в Телеграме. Ксения Собчак и Наиля Аскер-Заде повздорили, упрекнув друг друга в непрофессионализме. "Блондинке в шоколаде" припомнили и скандальный ролик с гробом, и резонансное интервью со скопинским маньяком.



Собчак же в пылу ссоры умудрилась задеть не только Аскер-Заде, но и официального представителя МИД Марию Захарову. В своем телеграм-канале звезда заявила, что и телеведущая, и спикер внешнеполитического ведомства "смелые" только в эфире телеканала "Россия 24", когда ведут монолог. Она упрекнула Захарову и Аскер-Заде в том, что обе якобы не могут ни ответить на неудобные вопросы, ни задать их.

В МИД России обратили внимание на язвительное замечание Собчак и не стали тянуть с ответом.

"Вы, Ксения, наверное, опять без шапки?"

– не менее саркастично поинтересовались представители ведомства в телеграм-канале.

Ведущей указали на то, что Захарова дала множество интервью журналистам, проводит еженедельные брифинги, на которых свободно общается с прессой и отвечает на любые вопросы. Собчак предложили посетить один из брифингов и пообещали на ее "неудобные вопросы" ответить без очереди.