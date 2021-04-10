Собчак в перепалке с Аскер-Заде оскорбила и Захарову: в МИДе ответили

Собчак в перепалке с Аскер-Заде оскорбила и Захарову: в МИДе ответили
Мария Захарова. Фото: MFA Russia Press Service/www.globallookpress.com
Скандал между двумя телеведущими привлек внимание дипломатов

Обмен колкостями начался ранее в Телеграме. Ксения Собчак и Наиля Аскер-Заде повздорили, упрекнув друг друга в непрофессионализме. "Блондинке в шоколаде" припомнили и скандальный ролик с гробом, и резонансное интервью со скопинским маньяком.

Собчак же в пылу ссоры умудрилась задеть не только Аскер-Заде, но и официального представителя МИД Марию Захарову. В своем телеграм-канале звезда заявила, что и телеведущая, и спикер внешнеполитического ведомства "смелые" только в эфире телеканала "Россия 24", когда ведут монолог. Она упрекнула Захарову и Аскер-Заде в том, что обе якобы не могут ни ответить на неудобные вопросы, ни задать их.

В МИД России обратили внимание на язвительное замечание Собчак и не стали тянуть с ответом.

"Вы, Ксения, наверное, опять без шапки?"

– не менее саркастично поинтересовались представители ведомства в телеграм-канале.

Ведущей указали на то, что Захарова дала множество интервью журналистам, проводит еженедельные брифинги, на которых свободно общается с прессой и отвечает на любые вопросы. Собчак предложили посетить один из брифингов и пообещали на ее "неудобные вопросы" ответить без очереди.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость199157
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Собчачка это же полнейший отстой и как человек,и как "журналистка". Слишком много чести на неё реагировать! Одни её проклятия и пожелания смерти детям должны были сделать из неё изгоя в обществе,но какое общество такие и герои.
Гость199148
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Как можно вообще что-то отвечать этой м.....е? Имя Захаровой и этой даже упоминать рядом нельзя. Захарова-умница, решает важные государственные дела, а эта..... Только шарит по помойкам. Тьфу.
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