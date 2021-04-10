Как спасти яблони от вредителей с помощью швабры

Данный метод эффективен только при определенном условии

Весной оживают не только посадки, но и вредные насекомые. Одним из главных врагов для яблони является жук-долгоносик. Расскажем, как бороться с этим крайне нежеланным гостем.

Долгоносики выползают из своего зимнего укрытия, как только воздух прогревается до 5-6°С. В это время они еще недостаточно активны. Поэтому важно не упустить момента и предпринять некоторые действия.

В противном случае жуки начнут поедать молодые листочки, завязь, бутоны и другие части растения. Так как же спасти яблоневые деревья от гибели?

Выберите день, когда температура воздуха не превышает +7°С. Встаньте поутру, возьмите простынь, швабру и тряпку, после чего отправляйтесь в сад.

Расстелите вокруг яблони принесенную простынь. Вместо нее можно использовать обычную пленку. Обмотайте тряпку вокруг швабры – это необходимо для того, чтобы не повредить кору.

Постучите шваброй по яблоне. Благодаря создаваемым вибрациям сидящие на ветках долгоносики, оцепеневшие от шума, упадут вниз. Затем их нужно собрать на подстилке и истребить.

Швабру использовать необязательно. Есть еще один метод – хорошенько потрясти деревья. Однако это получится сделать в том случае, если яблони молодые и гибкие.