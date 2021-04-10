Поездка в Донбасс обернулась неприятным открытием для украинцев

Народ в Сети обвиняет президента Украины Владимира Зеленского во лжи относительно его последней поездки в Донбасс.

Политик выложил в Инстаграм селфи якобы из Авдеевки.

"Авдеевка. Промка", – написал он.



Однако комментаторы в соцсети, изучив фото, заявили, что это вранье. Один из них под ником boss7779997 написал, что до обозначенного Зеленским места еще шесть километров и обозвал главу государства "брехлом".

Другой комментатор позволил себе бестактный вопрос, обратив внимание на внешний вид политика.

"Владимир Александрович вы вчера бухали ?"

О скандале написал и военкор из Донецка Алексей Акутин в своем телеграм-канале. Он отметил, что судя по комментариям в соцсети, "Зеленский на фронте не был, а устроил перфоманс в 5 – 7 км западнее. Интересно, а что вы хотели от комедианта?"

Ранее о цели поездки Зеленского на Донбасс высказался эксперт, отметивший, что это делается ради пиара и свежих фото.