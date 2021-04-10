На фронте не был: в соцсетях разоблачили Зеленского по одному фото

На фронте не был: в соцсетях разоблачили Зеленского по одному фото
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Office/XinHua/www.globallookpress.com
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Поездка в Донбасс обернулась неприятным открытием для украинцев

Народ в Сети обвиняет президента Украины Владимира Зеленского во лжи относительно его последней поездки в Донбасс.

Политик выложил в Инстаграм селфи якобы из Авдеевки.

 "Авдеевка. Промка", – написал он. 

Однако комментаторы в соцсети, изучив фото, заявили, что это вранье. Один из них под ником boss7779997 написал, что до обозначенного Зеленским места еще шесть километров и обозвал главу государства "брехлом".

Другой комментатор позволил себе бестактный вопрос, обратив внимание на внешний вид политика.

"Владимир Александрович вы вчера бухали ?"

О скандале написал и военкор из Донецка Алексей Акутин в своем телеграм-канале. Он отметил, что судя по комментариям в соцсети, "Зеленский на фронте не был, а устроил перфоманс в 5 – 7 км западнее. Интересно, а что вы хотели от комедианта?"

Ранее о цели поездки Зеленского на Донбасс высказался эксперт, отметивший, что это делается ради пиара и свежих фото.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость ДЕНИС
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ЗЕЛЯ ЭТО МЕРЗКИЙ ТРУСЛИВЫЙ ПРОДАЖНЫЙ КЛОУН !МАРИОНЕТКА ОЛИГАРХОВ И ХОЛОП БАЙДЕНА !!БРЕХУН И ПРОСТО ТУПИЦА
Гость186187
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Гость190486
Интернет тебе в зубы и изучай биографию Путина, там все написано и где служил тоже написано. В отличие от вашего клоуна он действительно служил.
у нас Байден служил, а биографию вашего <цензура> дараса я знаю.
Гость199269
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Гость190486
Интернет тебе в зубы и изучай биографию Путина, там все написано и где служил тоже написано. В отличие от вашего клоуна он действительно служил.
Служил, конечно, служил, да еще как! "Полковник КГБ пустил по миру Питер" (фрагмент): "Полковник КГБ в прошлом, не имея полномочий, незаконно выдавал лицензии для вывоза за рубеж нефти, леса, цветных металлов сомнительным фирмам.Путину придется держать ответ за то, что он лишил город 122 миллионов долларов". А еще рекомендую ""Дело корпорации "Двадцатый трест"" и, конечно, классика -кооператив "Озеро".
Гость190486
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Гость186187
ты не знаешь как зовут путина ?
Интернет тебе в зубы и изучай биографию Путина, там все написано и где служил тоже написано. В отличие от вашего клоуна он действительно служил.
Гость186187
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Гость188679
Кто такой "ваш бункерный"?
ты не знаешь как зовут путина ?
Гость188679
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Гость186187
так ваш бункерный <цензура> был на каком нибудь фронте ?
Кто такой "ваш бункерный"?
Гость186187
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Гость193455
Вся большая статья об окурке Зе под вопросом, а ты повторяешься и ставишь два маленьких не обдуманных вопросика!!!
так ваш бункерный <цензура> был на каком нибудь фронте ?
Гость193455
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Гость186187
а окурок был на каком нибудь фронте ?
или он только из бункера ?
Вся большая статья об окурке Зе под вопросом, а ты повторяешься и ставишь два маленьких не обдуманных вопросика!!!
Гость186187
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а окурок был на каком нибудь фронте ?
или он только из бункера ?
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