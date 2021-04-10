В случае войны Россия захочет отобрать у Украины 6 городов – генерал ВСУ

В случае войны Россия захочет отобрать у Украины 6 городов – генерал ВСУ
Фото: pixabay.com
Военный уверен, что таким образом Москва попытается нарушить целостность страны

Генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире "24 канала" назвал те украинские города, которые в случае вооруженного конфликта захочет забрать себе Россия. По его мнению, наша страна заинтересована в получении контроля над шестью крупными населенными пунктами Незалежной.

В список Кривоноса вошли Одесса, Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье и Харьков. Именно в этих городах имеется развитая структура аэродромов, необходимая для высадки самолетов и вертолетов.

"Они [российские военные – прим. ред.] будут пытаться расшатать ситуацию внутри страны", – отметил военный.

Генерал Вооруженных сил Украины озвучил и другой предполагаемый сценарий. Так, например, Россия может воспользоваться ситуацией на Донбассе, чтобы отвлечь внимание Незалежной и нанести удар по незащищенным территориям – Харьковской, Черниговской и Сумской областям, передает РИА "Новости".

Кривонос заявил, что существуют и другие варианты. Сергей добавил, что "одной ладонью накрыть ту великую страну, которую надо защищать" у них не получится. Поэтому он призвал украинцев не поддаваться панике и быть готовыми к любому развитию событий.

Ранее появилась информация о том, что военные Украины отказались силой возвращать Донбасс. Свою позицию они объяснили приверженностью принципам гуманности. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Митяй Скаклувлобеш
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Гость199074
Флаг то Украине австрийцы подсунули, голубой понятно, а жёлтый цвет измены. Голубые всегда изменяют.
"государственность" Усруины разрушена в 1991 когда там стали набиваться рагули и хуторяне - тыгнибоки чирновилы и прочая шелупонь во главе с Кравчуком! А дальше по наклонной в выгребную яму! Так что пусть хернерал не переживает- никакой "украинской государственности" никогда не было нет и никогда в обозримом будущем не будет и не светит
Гость199269
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Гость189418
А что так мало - шесть городов? Если уж падать, то с высокого коня. Стоит ли грузить народ на такую мелочь. Видно, что у Украины желание отдать, но с военным громом эти территории, так как не всех уже могут прокормить. Каждый год всё жиже, жиже и жиже. Дума только о том как насолить соседу, а как прокормить свой народ, видно кишка тонка, да и не думают они об этом вовсе. Влад.
Влад, если бы вы зашли на обычный продуктовый рынок в обычном украинском райцентре, вы удивились бы, как украинцы не могут себя прокормить и как они голодают. А вот как голодаю я: на завтрак - вареники с мясом , квашеная капуста и натуральный творог с натуральной сметаной и абрикосовым вареньем. А на десерт пирожное "Тирамису" Каменец-Подольской шоколадной фабрики: увы, словами не передать, какая это вкуснотища
Гость192199
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Шаман
А Киев что? Думаю Киев должен быть снова Русским!
Нам свой народ надо кормить и страну развивать, а нацистов кормить и содержать увольте. Там 30лет сеют ненависть к России и ты хочешь это присоединить к России? <цензура> лечись болезный.
Гость199269
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Гость199074
Одесса, Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье и Харьков так это же МАЛОРОССИЯ и туда же Измаил.
В действительности: несколько районов Донецкой и Луганской областей, совокупно представляющих собой треть территории Донбасса.
Пэдро Спотрошенко
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Гость199074
Флаг то Украине австрийцы подсунули, голубой понятно, а жёлтый цвет измены. Голубые всегда изменяют.
голубой это в наше время понятно!ну а жёлтый это ещё понятнее! жёлтый снег...детская неожиданность..
Пэдро Спотрошенко
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Шаман
А Киев что? Думаю Киев должен быть снова Русским!
Куев должен стать опять Киевом но вовсе не обязательно опять в составе России! Главное чтобы рагульё и правосеко-гомосеко отправилось в галючанию сосалы хироев сосать
Пэдро Спотрошенко
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"Отобрать"??? Вернуть свынота !ВЕРНУТЬ!Полтавский базар с прилегающими сортирами- цэ Усраина! Останется за вами без вопросов! Галючанские свынарники - договаривайтесь с ляхами - они назад прымут как свинопасов или как свиней для свинопасов - цэ не есть россёйская проблема!Одесса Харьков Мариуполь Днепропетровск, Запорожье, ... короче Юго-Восток !" И совсем не обязательно вернуть а очистить от бандеровской мразоты
Гость189418
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А что так мало - шесть городов? Если уж падать, то с высокого коня. Стоит ли грузить народ на такую мелочь. Видно, что у Украины желание отдать, но с военным громом эти территории, так как не всех уже могут прокормить. Каждый год всё жиже, жиже и жиже. Дума только о том как насолить соседу, а как прокормить свой народ, видно кишка тонка, да и не думают они об этом вовсе. Влад.
Шаман
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А Киев что? Думаю Киев должен быть снова Русским!
Гость199074
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Гость199074
Флаг то Украине австрийцы подсунули, голубой понятно, а жёлтый цвет измены. Голубые всегда изменяют.
Одесса, Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье и Харьков так это же МАЛОРОССИЯ и туда же Измаил.
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