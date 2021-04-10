Военный уверен, что таким образом Москва попытается нарушить целостность страны

Генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире "24 канала" назвал те украинские города, которые в случае вооруженного конфликта захочет забрать себе Россия. По его мнению, наша страна заинтересована в получении контроля над шестью крупными населенными пунктами Незалежной.

В список Кривоноса вошли Одесса, Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье и Харьков. Именно в этих городах имеется развитая структура аэродромов, необходимая для высадки самолетов и вертолетов.

"Они [российские военные – прим. ред.] будут пытаться расшатать ситуацию внутри страны", – отметил военный.

Генерал Вооруженных сил Украины озвучил и другой предполагаемый сценарий. Так, например, Россия может воспользоваться ситуацией на Донбассе, чтобы отвлечь внимание Незалежной и нанести удар по незащищенным территориям – Харьковской, Черниговской и Сумской областям, передает РИА "Новости".

Кривонос заявил, что существуют и другие варианты. Сергей добавил, что "одной ладонью накрыть ту великую страну, которую надо защищать" у них не получится. Поэтому он призвал украинцев не поддаваться панике и быть готовыми к любому развитию событий.

Ранее появилась информация о том, что военные Украины отказались силой возвращать Донбасс. Свою позицию они объяснили приверженностью принципам гуманности.