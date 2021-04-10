Мужчина отметил, что в его родной стране снять жилище гораздо труднее и дороже

Гражданин Нидерландов по имени Махил рассказал о том, почему снимать квартиру в Москве гораздо выгоднее, чем в его родной стране. Мужчина вот уже несколько лет живет в российской столице вместе со своей супругой.

Про различия автор высказался в материале, опубликованном на платформе "Яндекс.Дзен".

Махила удивило то, что в аренду сдаются квартиры с уже готовым ремонтом. Дело в том, что в Нидерландах данная практика не распространена. Там отдают ключи от абсолютно пустого жилища, в котором нет не то что мебели, но и обоев.

Еще одним отличием стало наличие посуды и прочих приборов. Так, когда голландец въехал в столичную квартиру, там его ждали необходимые для жизни предметы быта. В "стране тюльпанов" нужно было привозить все с собой.

Мужчина рассказал, сколько денег он примерно потратил на то, чтобы нормально жить в Нидерландах. За посуду он отдал около 50 евро, за мебель и ремонт – еще 1000. В общей сложности вышло 1500 евро (больше 137 тысяч рублей), не включая стоимости аренды.

Кстати, за съем небольшой квартиры на его родине нужно заплатить около 700 евро – 64 тысячи рублей. Махил отметил, что за такие деньги можно арендовать неплохую квартиру недалеко от станции метро.

Еще одним преимуществом, по словам мужчины, является то, что в России нет таких огромных очередей на получение социального жилья, как в Нидерландах.