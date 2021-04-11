В Москве помоют более тысячи памятников после зимы

Монументы очищают разными растворами в зависимости от материала

До конца второго месяца весны в Москве приведут в порядок после зимы 1,1 тысячу памятников. Об этом рассказал заместитель столичного мэра в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Как передает сайт mos.ru слова Бирюкова, в рамках месячника по благоустройству город запланировал крупные работы по очистке памятников.

Он добавил, что мойку не проводят, если столбики термометров показывают минусовые значения. При этом каждый монумент избавляют от грязи по специальной технологии. Так, для титановых объектов используют нейтральные растворы, а для гранитных – те составы, которые справляются с солевыми разводами. Моющие вещества не вредят монументам, как и окружающей среде.

Если сооружение крупное, то на помощь приходят автогидроподъемники и поливомоечные машины. О небольших же объектах заботятся вручную.

Перед началом процедуры рабочие обязательно посмотрят, нет ли на памятнике ржавчины или повреждений, рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что сначала объект омывают водой, затем наносят раствор, который спустя 10 минут смывают сильным напором воды. После памятник вытирают насухо.

Скульптурные композиции с множеством мелких деталей тоже тщательно очищают: с деталей убирают грязь вручную с помощью кистей.

После зимы уже очищена Триумфальная арка, промыт монумент Победы на Поклонной горе, памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте и монумент "Покорителям космоса" возле станции метро "ВДНХ".