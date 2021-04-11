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"Как-то низко": украинского спортсмена раскритиковали за слова о "сгоревшей Москве"

"Как-то низко": украинского спортсмена раскритиковали за слова о "сгоревшей Москве"
Дмитрий Чумак. Фото: Claudio Bosco/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Провокационный пост вызвал бурю эмоций у пользователей Сети

В российской столице прошел Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Украинец Дмитрий Чумак занял первое место в категории до 109 килограммов. Он толкнул штангу весом 226 кг, в рывке же одолел 181 кг. Однако спортивные достижения жителя Незалежной померкли на фоне скандала, в который тот сам себя втянул.

После победы Чумак разместил в "Инстаграм" картинку, на которой изображен Кремль в огне. Провокационный кадр тяжелоатлет сопроводил не менее вызывающей подписью. Спортсмен процитировал строчки Сергея Шнурова из одной песни про сон, который видит герой. Так в композиции говорится, что столица РФ полностью сгорела, "пожар на площади на Красной, и тлеет бывший Избирком". 

Некоторые украинцы похвалили Чумака в комментариях за "патриотизм". Однако многие интернет-пользователи раскритиковали спортсмена за подобную провокацию. Подписчики тяжелоатлета указали ему на то, что представители спорта должны быть вне политики. Кое-кто отметил, что был о Чумаке лучшего мнения.

"Чемпионы так себя не ведут. В случаях когда спортсмен или страна не согласны с политикой – они бойкотируют соревнования. А приезжать, тут есть, спать, а потом ставить такие картинки – как то очень низко", "Смотри, как бы другие города в другой стране не начали гореть", "Сила есть – ума не надо", " Вот так и теряется уважение", "Был я о вас лучшего мнения", – прокомментировали пост Чумака подписчики.

К слову, многие украинцы поинтересовались у спортсмена, зачем он поехал в Москву, раз публикует подобные посты. Некоторые даже заявили, что это позор Незалежной. 

Полина ИВАНОВА |

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