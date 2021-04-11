Специалисты Незалежной вновь пытаются переписать историю

Украинские исследователи считают, что Россия прибрала к рукам Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню Никитича. Об этом рассказал украинский телеканал "24".

Специалисты окрестили первого богатыря Ильей Чобитько. Возможно, у него была фамилия Муровцев. Он якобы появился на свет не в селе Карачарова, что находится под Муромом, а в деревне Моровск (прежнее название – Муромск), около Чернигова.

Второй герой эпоса, по версии исследователей, был не боярином Алешей, а рыцарем Олешко. Его родиной стал Пирятин (Полтавщина), а не славный город Ростов.

Добрыне же досталась роль военачальника армии князя Владимира Великого. Жил он, по мнению украинских историков, в Киевской Руси. То государство находилось на территории современной Незалежной, но уходило далеко наверх, до Новгорода.

Украинские исследователи объяснили, как Россия могла украсть богатырей. Якобы на территории будущей Незалежной былины о героях распространялись устно, а потом Московское княжество их попросту присвоило.

Фольклорист Варвара Добровольская посмеялась над трудом украинских коллег. Она отметила, что в то время Киевская Русь была единым государством и оценивать богатырей в контексте современного деления территорий – смешно. Эксперт при этом уточнила телеканалу "Звезда", что, например, родиной Ильи Муромца все-таки было село под Муромом, который и сейчас находится в России.