Украинцы обвинили Россию в краже трех богатырей

Украинцы обвинили Россию в краже трех богатырей
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Специалисты Незалежной вновь пытаются переписать историю

Украинские исследователи считают, что Россия прибрала к рукам Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню Никитича. Об этом рассказал украинский телеканал "24". 

Специалисты окрестили первого богатыря Ильей Чобитько. Возможно, у него была фамилия Муровцев. Он якобы появился на свет не в селе Карачарова, что находится под Муромом, а в деревне Моровск (прежнее название – Муромск), около Чернигова. 

Второй герой эпоса, по версии исследователей, был не боярином Алешей, а рыцарем Олешко. Его родиной стал Пирятин (Полтавщина), а не славный город Ростов. 

Добрыне же досталась роль военачальника армии князя Владимира Великого. Жил он, по мнению украинских историков, в Киевской Руси. То государство находилось на территории современной Незалежной, но уходило далеко наверх, до Новгорода. 

Украинские исследователи объяснили, как Россия могла украсть богатырей. Якобы на территории будущей Незалежной былины о героях распространялись устно, а потом Московское княжество их попросту присвоило. 

Фольклорист Варвара Добровольская посмеялась над трудом украинских коллег. Она отметила, что в то время Киевская Русь была единым государством и оценивать богатырей в контексте современного деления территорий – смешно. Эксперт при этом уточнила телеканалу "Звезда", что, например, родиной Ильи Муромца все-таки было село под Муромом, который и сейчас находится в России. 

Полина ИВАНОВА

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