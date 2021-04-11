Как правило, удобрения для помидор вносят четыре раза

Дачники уже активно сажают или уже выращивают рассаду помидор. Не всегда сеняцы растут крепкими и толстыми. Чтобы избежать проблем с урожаем, растение принято подкармливать как на этапе рассады, так и после высадки растений в огород. Однако тут стоит знать несколько хитростей.

Чем подкормить рассаду помидор сейчас



Чтобы растение получило необходимые вещества, необязательно использовать магазинные подкормки. Удобрение можно приготовить и самостоятельно.

Во время ухода за рассадой можно полить раствором из сухих дрожжей. Для этого пакетик продукта растворяют в стакане воды, добавляют две ложки сахара, заливают смесь пятью литрами живительной влаги и дают настояться полчаса.

Полезной будет яичная скорлупа, которую нагревают в духовке, измельчают и заливают водой. Спустя сутки можно использовать.

Когда у рассады уже есть несколько листиков, можно залить литром воды кожуру банана. Одной "обертки" от фрукта хватит на 20 кустиков. Используют смеси и на основе черного хлеба: 100 гр. изделия заливаются литром воды, продукт настаивается четыре дня, затем водой разбавляется смесь в соотношении 10:1.

Раз в месяц можно подсыпать немного сахара под кустики, что благотворно скажется на их росте. Сладким и полезным удобрением могут стать две чайных ложки меда, растворенные в стакане воды.

Когда удобрять томаты

Первый раз подкормку вносят через 15 дней после высадки кустиков в землю. Во второй раз томаты удобряют, когда распускается второе соцветие. Как правило, это происходит еще через 15 дней.

В третий раз позаботиться о растении нужно, когда оно обильно цветет. Последний раз – на этапе плодоношения.

Для уже посаженных на грядки растений можно использовать те же подкормки, что и для рассады.

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