Прибалтика без объяснения причин отказалась от российской электроенергии

На минувшей неделе – 8 и 11 апреля – в Риге приняли уникальное решение по полному отказу от российской электроэнергии. Ранее на подобные шаги идти не решались.

Как пишет "Коммерсантъ", страны Прибалтики прекратили поставки электроэнергии из России на время испытаний по выходу из кольца БРЭЛЛ. Напомним, балтиские страны готовятся к полному отключению от поставок электроенергии из России и Белоруссии.

Источники сообщили изданию, что временное прекращение поставок электричества произошло без объяснения каких-либо причин. 8 и 11 апреля, когда Белоруссия проводила тестовое отключение Литвы от ЛЭП, пропускная способность сечения Россия – Литва также была равна нулю.

Решение латвийских поставщиков сказалось как на европейском рынке электроэнергии, так и на российском. Если в западной части России и на Урале цены на электричество упали на 1-3%, то в Литве из-за увеличения поставок из Швеции и Польши они выросли на 8,5%, пишет URA.RU.

К 2025 году из энергокольца БРЭЛЛ, включающего в себя Белоруссию, Россию, Эстонию, Литву и Латвию собираются отключится балтийские страны, чтобы объединиться с остальной частью Европы и Скандинавией. Как пишет телеканал "360", такой шаг может привести к изоляции Калининградской области.

Тестовое отключение линий передач между Литвой и Белоруссией произошло 8 апреля по решению белорусского президента Александра Лукашенко. Он заявлял, что таким образом намерен преподать Риге урок.