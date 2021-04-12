Информация журналистов удивила обвинителей

В Нидерландах отказались комментировать утечку аудиозаписей по делу MH17. Прокуратура страны буквально отмахнулась от вопросов о новых данных по делу о крушении "Боинга 777" на востоке Украины.

Обвинители удивлены озвученной журналистами информацией и заявили, что представления не имеют, как она оказалась у папарацци. При этом они не подтвердили и не опровергли обнародованные сведения, передает НТВ.

Перехваченные Службой безопасности Украины разговоры об авиакатастрофе в Донбассе рассекретили в программе Nieuwsuur. Ведущие сообщили, что у них есть тысячи файлов СБУ, по которым удалось восстановить картину случившегося летом 2014 года крушения самолета "Малайзийских авиалиний" в Донецкой области, отмечает телеканал "360".

Россиянин Сергей Дубинский, которого Нидерланды обвиняют в причастности к трагедии, как установили журналисты, два часа не знал, что пассажирский самолет рухнул. Это следует из телефонных разговоров, которые он вел в июле и августе. В программе со ссылкой на данные Совместной следственной группы, заверили, что попавшие к ним записи настоящие.

По ним выходит, что сперва Дубинскому стало известно о падении украинского истребителя, а через два часа он узнал, что в то же время разбился пассажирский самолет. Установив детали, люди Дубинского рассказали ему, что подбили украинский истребитель уже после того, как тот ударил по MH17.

Ранее следствие по делу об этой авиакатастрофе проигнорировало важную деталь с места гибели "Боинга 777". Там, где рухнул самолет "Малайзийских авиалиний", были замечены локальные пожары и найден обгоревший теплообменник самого лайнера.