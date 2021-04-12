"Эпично": пресс-секретарь Зеленского опозорилась на "украино-английском" языке

"Эпично": пресс-секретарь Зеленского опозорилась на "украино-английском" языке
Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Представительницу Незалежной подняли на смех

Строители киевского режима частенько попадают в неудобное положение. Амбиции властей Украины явно опережают возможности и познания некоторых из их представителей. Так, высокопоставленная украинка Юлия Мендель опростоволосилась на все интернет-пространство. В простой конструкции из трех английских слов пресс-секретарша украинского лидера Владимира Зеленского допустила досадную ошибку.

Мендель решила приобщиться к европейскому международному сообществу и дала в "Фейсбук" комментарий на публикацию пресс-секретаря посольства Британии в Незалежной Олексия Курки. Заметка высокопоставленного британца была посвящена нарастанию уровня напряженности в Донбассе.

Украинка поспешила напомнить мировому пространству позицию киевских властей: мол, конфликт на юго-востоке Украины – это не гражданская война, а страна якобы подверглась нападению извне. Однако для этого Мендель использовала не совсем пригодный для таких целей хэштэг. Она написала "NoCivilWar", что дословно означает призыв "Нет гражданской войне", и наиболее точно отражает происходящее в Незалежной на самом деле, где официальный Киев ведет борьбу с несогласными с их политикой жителями украинского региона.

На помощь оконфузившейся украинке пришел бывший парламентарий Верховной рады Сергей Высоцкий. Он пояснил, что значит написанная Мендель фраза, и даже предложил ей услуги переводчика. При реализации стоящих перед ней задач нужно было писать "Not Civil War", что значит "не гражданская война", пишет РИА ФАН.

К обсуждению языковых талантов Мендель тут же присоединились пользователи Сети. Некоторые отметили, что ее провал весьма "эпичен", а другие предположили, что пресс-секретарша Зеленского просто разговаривает на известном только ей "украино-английском языке". Принтскрин со страницы Мендель опубликовал на своем телеграм-канале журналист Армен Гаспарян.

При этом в Незалежной продолжают обвинять третьи стороны во внутренних проблемах. Недавно генерал ВСУ предположил, что в случае войны Россия "захочет" отобрать у Украины шесть городов.

Ольга ФЕДОРОВА

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