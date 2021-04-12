Справится с плохим проращиванием: в чем замочить семена перед посадкой

Справится с плохим проращиванием: в чем замочить семена перед посадкой
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ключ к здоровой и крепкой рассаде есть у каждого дома

Наступает пора огородных работ. Порой дачники сталкиваются с проблемой, когда семена не хотят прорастать. Однако есть простой секрет, который поможет даже самым старым и туговсхожим семенам все-таки прорасти. 

За этим чудо-средством даже не надо идти в магазин, потому что у каждого россиянина в доме найдется простая перекись водорода. 

Средство поможет "разбудить" семена и помогает из обеззаразить за счет своих антисептических свойств. Более того, перекись повышает иммунитет растений. 

Перед замачиванием нужно немного размягчить оболочку. Затем можно приступать к приготовлению средства, которое поможет семенам прорасти.  

Для этого нужно взять 100 миллилитров воды, добавить в нее 1 чайную ложку трехпроцентной перекиси водорода и тщательно перемешать. 

Затем в этот раствор нужно поместить семена. Томаты, огурцы, кабачки, перцы и баклажаны нужно держать максимум 3 часа. Туговсхожие семена можно оставить на 5 часов. 

После необходимо слить раствор, промыть семена обычной водой, промокнуть салфеткой и можно высаживать. Будьте уверены, что первые ростки появятся очень быстро, а сами ростки будут здоровыми и крепкими. 

Ранее "Утро.ру" делилось секретами пышной рассады. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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