Изменения коснутся жителей лишь некоторых регионов

Власти могут рассмотреть возвращение к прежнему пенсионному возрасту, если бюджет РФ наметит устойчивую тенденцию к росту. Это может произойти за счет роста цен на энергоресурсы.

Так, замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов отметил, что в России возможно вернуть прежний пенсионный возраст. Но при этом эксперт добавил, что в том случае, если это все же произойдет, то не на территории всей страны, а лишь в отдельных регионах или для определенных категорий граждан.

При этом снижение пенсионного возраста, хоть и не для всех россиян, возможно только в том случае, если цены на энергоресурсы резко вырастут. Такая возможность есть, поскольку аналитики прогнозируют начало сырьевого суперцикла, при котором спрос на энергоресурсы взлетит вверх, пишет NEWS.ru.

Ожидается, что цены на нефть и газ начнут расти, доходя до не менее 100 долларов за баррель. Если удастся доказать, что увеличение спроса и цен на энергоресурсы – устойчивый тренд, тогда РФ сможет вернуться к пенсионному возрасту времен Советского союза.

Но при этом сейчас нефтяные фьючерсы Brent стоят примерно 62 долларов, и цена продолжает падать, уточняет URA.ru.

Только при таком сценарии власти могут снизить возраст выхода на пенсию и "не потерять лицо", подытожил Миронов, намекнув, что отмена предыдущего решения без каких-либо поводов станет ударом для авторитета правительства.

Напомним, что ранее стало известно, что в ПРФ готовят досрочную выплату пенсий. График выплат изменят из-за праздников.