На Байконуре состоится большой концерт в честь 60-летия полета Гагарина

На Байконуре состоится большой концерт в честь 60-летия полета Гагарина
Фото: Russian Look/ www.globallookpress.com
С космодрома устроят прямую трансляцию уникального шоу

В честь юбилея первого полета человека в космос на "Площадке №1", откуда 60 лет назад стартовал корабль "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту, 12 апреля в 23:15 мск начнется грандиозное праздничное шоу. Прямую трансляцию с космодрома Байконур организует телеканал "Россия".

В концерте, посвященному триумфу отечественной науки и подвигу наших космонавтов, примут участие прославленные российские артисты. Свои музыкальные произведения, посвященные космосу, представят известные композиторы Алексей Рыбников, Кузьма Бодров и Кирилл Рихтер.

Прозвучат также произведения выдающегося автора Эдуарда Артемьева. Дирижер Юрий Башмет представит новую работу Кузьмы Бодрова в исполнении детского хора Байконура и Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

В концерте также примут участие Сергей Безруков, Светлана Захарова, Ирина Пегова, Сергей Полунин, Сергей Гармаш, Хибла Герзмава, Вадим Репин, Полина Агуреева и другие артисты.

Съемки шоу будут вестись с десятков телекамер и дронов, со орбитальных спутников и даже с борта МКС.

Ведущие концерта – Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Художественный руководитель проекта – народный артист СССР Юрий Башмет.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Голландское СМИ рассекретило перехваченные СБУ разговоры по катастрофе MH17

Записи доказывают, что самолет сбил комплекс "Бук", уверяют журналисты

Белый дом оконфузился: американец несколько месяцев дурачил Псаки

Лжежурналисту удалось заполучить данные о финансах пресс-секретаря администрации президента США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей