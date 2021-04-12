С космодрома устроят прямую трансляцию уникального шоу

В честь юбилея первого полета человека в космос на "Площадке №1", откуда 60 лет назад стартовал корабль "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту, 12 апреля в 23:15 мск начнется грандиозное праздничное шоу. Прямую трансляцию с космодрома Байконур организует телеканал "Россия".

В концерте, посвященному триумфу отечественной науки и подвигу наших космонавтов, примут участие прославленные российские артисты. Свои музыкальные произведения, посвященные космосу, представят известные композиторы Алексей Рыбников, Кузьма Бодров и Кирилл Рихтер.

Прозвучат также произведения выдающегося автора Эдуарда Артемьева. Дирижер Юрий Башмет представит новую работу Кузьмы Бодрова в исполнении детского хора Байконура и Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

В концерте также примут участие Сергей Безруков, Светлана Захарова, Ирина Пегова, Сергей Полунин, Сергей Гармаш, Хибла Герзмава, Вадим Репин, Полина Агуреева и другие артисты.

Съемки шоу будут вестись с десятков телекамер и дронов, со орбитальных спутников и даже с борта МКС.

Ведущие концерта – Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Художественный руководитель проекта – народный артист СССР Юрий Башмет.