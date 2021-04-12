Единая цифровая платформа здравоохранения столицы облегчает жизнь пациентам и врачам

Успех внедренной в Москве Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) получил международное признание. Она вошла в число финалистов международной премии WSIS Prizes 2021 года. Причем ЕМИАС – далеко не единственное достижение на пути цифровизации столичного здравоохранения.

Цифровые технологии в сфере здравоохранения стали уже привычным делом для москвичей. Многие уже и не помнят, что когда-то для записи к врачу требовалось предварительно ехать к открытию поликлиники, отстаивать очередь и получать на руки заветный талончик. Сейчас порядка 72% всех записей к медицинским специалистам идет онлайн. Записаться на примем можно дистанционно через порталы mos.ru, emias.info, а также с помощью мобильных приложений "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

Удобно, что с помощью электронного сервиса можно записаться на прием к врачу, на анализы и процедуры по направлению, а также перенести время посещения специалиста или его отменить вовсе. В этом случае на освободившееся место могут записаться другие пациенты. Система позволяет равномерно распределить нагрузку на врача и он "не простаивает" в связи с неявкой пациента. А для пациента время ожидания приема минимально.

Вообще, сервис записи ЕМИАС позволил совершить прорыв в борьбе с очередями в поликлиниках. Люди приходят к конкретному времени и точно знают, что попадут на прием, а медицинские организации могут ориентироваться на запись, чтобы адаптировать ресурсы поликлиники в соответствии с потоком пациентов.

"Запись через смартфон – это очень удобно. Мне сначала дочь помогала, а теперь я и сам могу. Ничего сложного: на значок приложения нажал, врача выбрал и можешь дальше подбирать и время посещения, и филиал. Сразу можно несколько врачей состыковать, чтобы много раз не ходить в поликлинику",

– рассказывает "Утру.ру" 75-летний пенсионер Николай Евгеньевич. Он, кстати, уже оценил и новинку – электронный рецепт с QR-кодом. В том же приложении "ЕМИАС.ИНФО", где и запись к врачам, есть раздел с электронной медицинской картой. В ней появляется информация о выписанных рецептурных препаратах. Его нужно прямо с экрана показать в аптеке, и фармацевт увидит и дозировку, и длительность приема. Так такой рецепт не потеряется, не порвется.

Электронная медицинская карта – еще сервис единой цифровой платформы здравоохранения. С помощью домашнего компьютера или даже смартфона можно войти в сервис и увидеть всю информацию о визитах к врачу, результатах обследований, сделанных прививках, выписных эпикризов из стационаров, вызовах скорой помощи и многое другое.

Соответственно, не нужно тратить время на поездку за описанием рентгеновского снимка или анализами – все есть в электронной карте. За год москвичи входили в электронную медкарту более 24 миллионов раз – представьте, сколько очных визитов в поликлинику удалось избежать.

Электронная медкарта удобна и врачам. Они видят всю информацию о пациенте – какой анамнез, с чем обращался ранее, какие назначения были сделаны узкими специалистами. Причем пациент может загружать в медкарту документы, полученные, например, в коммерческих или федеральных медучреждениях, чтобы картина о его здоровье была более полной.

Сейчас в цифровизации столичных поликлиник наступает новый этап – полный переход на ведение медицинских карт в электронном формате без дублирования на бумаге. Пока идею будут тестировать в двух детских поликлиниках. Если нареканий не возникнет, эксперимент расширят.

Электронные сервисы в медицине удобны еще тем, что они сводят до минимума возможность врачебной ошибки или недосмотра. Например, сегодня на вооружении врачей есть "умные" решения: при определенных заболеваниях система сама подскажет ряд наиболее вероятных диагнозов и даст рекомендации, какие обследования пора пройти пациенту. А Искусственный интеллект (ИИ), который применяется сегодня для анализа лучевых снимков, способен быстро проанализировать результаты обследования и "подсветить" на изображении признаки патологий с указанием вероятности конкретной патологии и дополнительной специальной информации для врача. Окончательный диагноз и назначения, конечно, делает врач, но в тандеме с ИИ дело движется быстрее. Следовательно, пациент получает качественное и эффективное лечение буквально в момент обращения.

Такие технологии, без преувеличения, спасли жизни сотням тысяч москвичей в разгар пандемии коронавируса. Так, благодаря анализу КТ легких с помощью ИИ врач может до 30% сократить время на описание КТ-снимка коронавирусной пневмонии. То есть буквально сразу становится понятно, есть ли в легких поражения ковидного типа и в каком объеме. После этого принимается решение о госпитализации или лечении на дому. В итоге на пике эпидемии в стационары попадали люди, которым действительно требовалась экстренная помощь и постоянное наблюдение медиков.

Но и москвичи с ковидной пневмонией, получающие лечение на дому, не обделены вниманием докторов. Для них организовали телемедицинские консультации.

"Центр телемедицины заработал в Москве 3 апреля 2020 года. На тот момент остро стояла задача обеспечить врачебный контроль за пациентами, проходящими лечение от коронавируса на дому. Их было настолько много, что вести мониторинг этих пациентов традиционными ресурсами стало сложно",

– рассказал "Утру.ру" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач ГБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения г. Москвы", кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников.

По его словам, телемедицинские технологии уже ранее разрабатывались и внедрялись в систему здравоохранения столицы. Пандемия ускорила эти процессы и показала, насколько они эффективны. В колл-центре работают высококвалифицированные врачи, прошедшие дополнительное обучение. Они связываются с пациентами, которым назначено лечение на дому, наблюдают за их состоянием, корректируют лечение. При необходимости направляют врача на дом для очного осмотра.

Телемедицинский центр работает в круглосуточном режиме и может вести наблюдение сразу за тысячами пациентов. За прошедший год было проведено более миллиона консультаций, которые проходили в дистанционном формате, не подвергая риску врачей. Это позволило значительно разгрузить амбулаторное звено и снизить в целом нагрузку на систему здравоохранения, поясняет Тяжельников.

Опыт телемедицинского центра оказался очень успешен. Поэтому он продолжит свою деятельность и после того, как пандемия коронавируса отступит.