Доказана их способность функционировать без связи с прибалтийской страной

В Белоруссии доложили об успехе испытаний по отключению ЛЭП с Литвой. Информация поступила от Министерства энергетики.

Следовательно, доказано, что энергосистемы Республики способны функционировать и без связи с прибалтийской страной. Это подтвердил замгендиректора – главный диспетчер ГПО "Белэнерго" Денис Ковалев.

Также подтверждено, что разработанные технические мероприятия ведутся правильно. Их достаточно, чтобы улучшить надежность электроснабжения приграничных энергетических узлов. Все необходимые действия должны быть завершены до 2023 года, добавил представитель государственого производственного объединения электроэнергетики, передает БелТА.

Из связывающих белорусскую и литовскую энергосистемы 13 линий электропередачи только по четырем можно обеспечивать импортно-экспортные операции в значительных объемах и реализовывать транзитный потенциал Республики. Остальные ЛЭП только снабжают электроэнергией приграничные энергоузлы обеих стран.



После отсоединения Белоруссии от ЛЭП Литва пока еще обеспечивается электроэнергией благодаря резервам с Латвией, Польшей, Швецией и Калининградской областью. Как только страны Прибалтики перестанут получать ее из энергокольца с РФ и Белоруссией, цены на электричество в этой республике заметно вырастут – станут в четыре – пять раз больше российских, пояснили РИА "Новости" эксперты.

Ранее стало известно о решении Прибалтики прекратить поставки электроэнергии из России на время испытаний по выходу из кольца БРЭЛЛ. Там готовятся к полному отключению от поставок электроэнергии из России и Белоруссии.

Из-за этого у Эстонии, Латвии и Литвы возникнет серьезная бытовая проблема. Отказ их властей от импорта российской электроэнергии приведет к значительному подорожанию электроэнергии, предупредил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Он также посоветовал жителям этих стран запастись "керосинками и свечками". Это решение, принятое по сугубо политическим мотивам, вызовет катастрофу, прокомментировал чиновник ситуацию "Общественной службе новостей".