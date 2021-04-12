В понедельник и вторник работу с растениями лучше отложить

На текущей неделе большую часть времени Луна будет находиться в растущей фазе. Это благоприятное время для работы в огороде. Однако 12 и 13 апреля будет новолуние – не самое удачное время для дачников, потому что в этот период растения становятся особенно уязвимыми и слабыми.

Благоприятные дни для посадки

14 апреля растущая Луна будет в Тельце. Этот знак считается плодородным, поэтому можно заняться посевом огурцов, кабачков, баклажан, перцев, томатов и других культур.

15 числа Луна перейдет в знак Близнецов. В этот период можно сеять горох и другие бобовые, кабачки, укроп и петрушку. Можно также выложить семенной картофель на проращивание.

В воскресенье Луна окажется в Раке – самом плодородном знаке. В последний день недели можно сажать и сеять любые овощи. Например, картофель, чеснок, тыкву. Также благоприятное время для посадки однолетников, многолетников и клубнелуковичных.

Лунный календарь садовых работ на апрель

В понедельник и вторник работать с растениями настоятельно не рекомендуется.

Зато в среду можно поливать и подкармливать растения. А вот пикировку и рыхление почвы лучше провести с 15-17 апреля, потому что 14 апреля можно повредить корни и навредить растениям.

С четверга по субботу можно обработать растения от болезней и вредителей, удалить тонкие побеги. С поливом и удобрениями в этот период следует быть аккуратнее, потому что переборщить и сделать хуже.

В воскресенье, 18 апреля, воздержитесь от обработки растений от болезней. Вместо этого займитесь обрезкой, внесением удобрений и пересадкой плодовых деревьев.



