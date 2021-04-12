Космические проекты Лидеров России: развитие отрасли и популяризация науки среди юного поколения

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Среди участников конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – есть управленцы из космической отрасли, разработчики, инженеры, конструкторы, ученые и популяризаторы науки. К 60-летнему юбилею первого полета человека в космос они рассказали, над какими проектами работают и каких успехов уже достигли.
Победитель второго конкурса "Лидеры России" Иван Кремза из подмосковного города Королёв возглавил отдел управления производственными мощностями ЗАО "Завод экспериментального машиностроения" РКК "Энергия". Его цель – сформировать целевую структуру производственного комплекса ракетно-космической корпорации и развитие концепции индустриальной модели завода. По его мнению, это необходимо в условиях возросшей конкуренцией на мировом рынке продукции космической отрасли.
Наставником Юрия
Зобова, победителя второго конкурса "Лидеры России", стал гендиректор Госкорпорации
"Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Благодаря этому Юрий побывал с рабочей поездкой на
космодроме Байконур, участвовал в проекте по проведению аудита и подготовке
предложений по программе стратегических преобразований предприятий
ракетостроения, а с января 2021 г. стал руководителем проекта Центра
координации деятельности ФГУП "НПО "Техномаш" и предприятий РКП.
"Сейчас растет интерес к космосу и космонавтике во
всем мире, принимаются масштабные планы по освоению космоса, и перед нашими
предприятиями стоят сложные технические и технологические задачи. Но пример
наших предшественников и даже опыт последних десятилетий показывают, что для
России нет нерешаемых задач, когда есть настоящая большая цель и решимость ее
достичь",
– поделился своими взглядами Юрий Зобов.
Полуфиналист первого конкурса "Лидеры России" Павел Скрипниченко из Екатеринбурга является научным руководителем первой в России Школы астрономии kantrSkrip.corp. Вместе с командой экспертов он ведет научно-популярные лекции, готовит детей к школьным олимпиадам, а взрослых – к поступлению в магистратуру.
"Россия – это космическая держава. У нас есть богатейший опыт в области ракетостроения, спутникостроения, объем фундаментальных данных. Перспектива России в космосе ровно такая же, как и во всех других высокотехнологичных направлениях. Если развивать взаимодействие и партнерство государства и коммерческих компаний, то все будет хорошо",
– убежден Павел Скрипниченко.
Победитель специализации "Наука" и суперфиналист третьего сезона конкурса "Лидеры России", проректор по науке и инновациям Юго-Западного государственного университета, профессор Ольга Ларина из Курска отвечает за космические программы по запуску спутников с Эквадором, Центральной Америкой и Арменией.
Разработанная под руководством Лариной программа "Космос и мир" ориентирована на дополнительное образование детей в возрасте 10 – 18 лет из Гватемалы, Никарагуа, Сан-Сальвадора, Коста-Рики, Панамы, Гондураса, Доминиканы. Ребята узнают об астрономии, физике и устройстве космических аппаратов. По результатам освоения программы ученикам выдадут сертификаты ЮЗГУ.
"Юго-Западный государственный университет активно работает в рамках студенческой космической программы при поддержке Роскосмоса. Мы запускаем наноспутники, в том числе совместно с университетами из Латинской Америки, проводим мероприятия во многих странах мира по пропаганде достижений отечественной космонавтики с участием российских космонавтов",
– рассказала Ольга Ларина.
Конкурс "Лидеры России" для руководителей нового поколения реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по инициативе президента РФ с 2017 года.
31 марта 2021 года началась регистрация на четвертый конкурс "Лидеры России". Регистрация заявок продлится до 26 апреля 2021 года. Затем состоятся дистанционные испытания. В конце лета – начале осени 2021 года состоятся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.
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