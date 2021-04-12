Предсказания афонского монаха о будущем США и России

Предсказания афонского монаха о будущем США и России
Фото: Kay Nietfeld /dpa/ www.globallookpress.com
Жители Штатов побегут спасаться в нашу страну и Сербию

США полностью исчезнут в ближайшее время. Такое будущее предсказал им афонский монах Стефан Карульский.

По его словам, Америка "скоро рухнет, пропадет страшно, начисто". Жители Штатов станут бежать, чтобы спастись, в нашу страну и Сербию.

Монах увидел это в своих снах. И стал рассказывать всем, кто его окружал.

В начале XXI века миру грозит мощное наводнение. Россию оно обойдет стороной.

Однако соотечественникам понадобится охранять свои жилища. В нашу страну направится масса беженцев, указал Карульский.

При этом монах выразил уверенность, что россияне устоят в любых испытаниях. В этои им поможет духовная сила.

Стефана Карульского не стало 20 лет назад. Он известен своими видениями с Божьей Матерью и чертями, из-за которых он поверил в свою способность к пророчествам, отмечает РИА ФАН.

Ранее незавидную участь предсказал США астролог из Казахстана. Америка начнет терять свою могущественность, сообщил Ерлан Мукашев.

До этого один из популярных в РФ экстрасенсов Олег Шепс напророчил человечеству беды, с которыми оно ранее не встречалось. Они будут связаны с природными катастрофами, которые будут настолько сильными, что "живые позавидуют мертвым", сказал пророк.  

Полина ДОРОЖКИНА

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