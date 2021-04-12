Не менее эффективны: безземельные способы выращивания рассады

Не менее эффективны: безземельные способы выращивания рассады
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Pres/ www.globallookpress.com
Растения можно начать выращивать в опилках, торфяных таблетках или пластиковых бутылках

Все чаще садоводы стали прибегать к безземельному способу выращивания рассады. Это не только позволяет сэкономить время и место, но и поможет избежать развития у растений различных заболеваний, например, "черной ножки". 

Опилки

Если растения плохо переносят пикировку, тогда можно попробовать выращивать их с помощью опилок. Для этого следует взять свежие опилки, ошпарить их кипятком и поместить в емкость небольшим слоем – примерно 5-6 сантиметров. 

Далее необходимо сделать бороздки, оставив между ними примерно 5 сантиметров, поместить в них семена и накрыть сверху пленкой. 

Не забывайте периодически увлажнять почву и подкармливать рассаду. Спустя 2 недели сеянцы можно пересаживать в грунт. Этот способ хорош для выращивания огурцов. 

Торфяные таблетки 

Эти таблетки – настоящая находка, потому что они идут с добавлением полезных веществ, их не нужно пикировать. Это положительно сказывается на росте и иммунитете растений. Еще один плюс заключается в том, что пересаживать рассаду можно прямо в этой таблетке. 

Для начала нужно взять торфяные таблетки, положить в емкость, залить водой. Когда торф будет готов, избавьтесь от лишней воды и поместите в каждую из них по 1-2 семени. Не забудьте накрыть пленкой и каждый день проверять степень увлажненности. 

Пластиковая бутылка

Этот способ подходит даже для плоховсходящих семян. 

На первом этапе разрежьте бутылку вдоль на две части, в одну из половин положите туалетную бумагу или салфетки в 6-8 слоев. Намочите этот слой, добавьте семечки и слегка  утрамбуйте их. 

Поместите конструкцию в пакет, завяжите. Развязывать пакет не нужно в течение 3 недель. После этого можно пересаживать рассаду в грунт. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как повысить урожайность томатов.

Юлия МИХАЙЛОВА

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