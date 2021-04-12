Однако и подтверждать нововведение тоже не стали

О планах сделать выходные между майскими праздниками высказались в Кремле. На вопросы журналистов ответил Дмитрий Песков.

Ни подтвердить, ни опровергнуть такие намерения он не смог. Только сказал, что пока ничего не известно о подготовке этого.

А глава государства будет работать. У него есть "планы на это время", отметил пресс-секретарь.

Также Песков указал на гибкость ситуации с пандемией коронавируса. По его словам, правительство и оперативный штаб готовят необходимые решения, пишет РИА "Новости".

Закроет ли Турция границы во время курортного сезона, точно не известно. Это надо выяснять, подчеркнул официальный представитель Кремля, передает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что авиасообщение с Турцией предложили срочно закрыть.Это необходимо, чтобы в России не начался новый всплеск заболеваемости коронавирусом.