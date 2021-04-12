"Академик Черский" уверенно движется по второй нитке "Северного потока - 2"

"Академик Черский" уверенно движется по второй нитке "Северного потока - 2"
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Осталось уложить 85 километров газопровода

"Академик Черский" продвигается по второй нитке "Северного потока – 2". Это видно на картах двух навигационных сайтов.

Судно начало укладку труб с места, указанного Датским морским ведомством. Это отправной пункт строительства.

Ранее на "Академика Черского" поместили конец газопровода. Это стало известно из маршрута трубоукладчика, указанного Marinetraffic и Vesselfinder, и корабля "Мурман", ведущего наблюдения за работой под водой.

Почти 200 м прошел трубоукладчик с утра в понедельник, 12 апреля. Данных о том, ведется ли теперь укладка, еще не поступало. Об этом сообщат позже, заявили в Nord Stream 2 AG.

Длиннейший незаконченный участок "Северного потока – 2" располагается на нитке А. В водах Дании "Академику Черскому" следует уложить 68,5 км труб и16,5 км а в водах Германии. Следовательно, осталось 85 километров газопровода.

Nord Stream 2 AG намерен закончить прокладку нитки в датских водах до конца превого осеннего месяца. Эти сроки называли с учетом непредвиденных обстоятельств, отмечает EADaily.

Ранее  "Академик Черский" добрался до места строительства "Северного потока – 2". Судно-трубоукладчик тогда прибыло в районострова Борнхольм на подготовительные работы, которые будут проводиться в апреле.  

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость201420
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крым наш
сейчал каклы засерут сайт
Та ни, це ж кино!
крым наш
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сейчал каклы засерут сайт
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