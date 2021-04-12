Существует еще примерно 1,7 млн неизвестных человечеству вирусов

Пандемия коронавируса могла стать началом "эры пандемий", считают эксперты Организации объединенных наций.

Ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что существует еще примерно 1,7 млн вирусов, о которых не знает человечество, пишет IPBES. При этом половина из них может распространиться на людей и стать причиной новых пандемий.

Но, как ни странно, причиной "эры пандемий" станет человек, потому что большая часть вирусов, которые передаются от животных к людям, появляются в результате массовой вырубки лесов и увеличения контактов между людьми и природой, уточняет "МИР24".

Ежегодно около пяти болезней пересекают видовой барьер, и каждая из этих болезней может в будущем привести к пандемии. Чтобы предотвратить это, нужно сократить вырубку лесов, животноводство и другие виды деятельности, которые приводят к потере биоразнообразия.

Напомним, что по состоянию на 12 апреля, в мире было выявлено 136,7 миллионов случаев заражений коронавирусом.