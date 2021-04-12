Аудиозапись по МН17 позволила эксперту сделать выводы о крушении

От Нидерландов ждут дальнейших публикаций

Подлинность аудиозаписи по трагедии МН17, которую накануне обнародовали голландские журналисты, еще не доказана. Но если она настоящая, то картина произошедшего 17 июля 2014 года под Донецком кардинально меняется. Своими выводами поделился военный репортер Александр Коц.

По его мнению, запись доказывает, что малайзийский "Боинг" был сбит украинским истребителем, а не ракетой "Бука". Если перехваченный телефонный разговор – правда, получается, что ополченцы Донбасса, действительно, получили в свое распоряжение российский ЗРК "Бук", а Киев воспользовался ситуацией.

"Украина, зная об этом (– о "Буке" в Донбассе – прим.ред.), устроила кровавую провокацию, чтобы свалить всю вину на Россию",

– написал Коц в своем телеграм-канале. Он призвал голландских журналистов продолжить публиковать информацию, попавшую к ним в руки, чтобы разобраться в этом деле.

Ранее Нидерландская вещательная корпорация (NOS) обнародовала данные, согласно которым обвиняемый по делу MH17 Сергей Дубинский в первые часы после крушения даже не знал о трагедии, поэтому он не мог быть к ней причастен.

В прокуратуре Нидерландов при этом не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность прослушки.

Эксперт, изучавший обломки самолета, также утверждал, что МН17 не был сбит с земли – об этом свидетельствует характер поражения уцелевших деталей лайнера.