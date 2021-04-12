Летит к месту нахождения Путина: над Саратовом заметили странный самолет

Летит к месту нахождения Путина: над Саратовом заметили странный самолет
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Воздушное судно вылетело из Москвы

Над Саратовом заметили некий самолет, который час назад вылетел из столичного аэропорта Внуково. 

На сайте онлайн-отслеживания авиаполетов видно, что изначально судно сделало разворот по направлению к Пензе, но затем вернулось на заданный курс. В итоге самолет пролетел аэропорт Гагарин и направился по направлению к Саратову. 

Но курс был снова откорректирован. Сейчас самолет летит в сторону Энгельса, где, предположительно, на данный момент находится президент РФ Владимир Путин, сообщает "МК". 

По данным издания SaratovNews, в самолете мог находиться и сам президент РФ, который на данный момент направляется в Энгельс на самолете ТУ-204-300. Это судно относится к специальному летному отряду "Россия" и обслуживает Управление делами президента. 

Самолеты "России" перевозят важных должностных лиц нашей страны и других лиц спецслужб РФ или ВС РФ.

Напомним, что 12 апреля, в День космонавтики, Владимир Путин совершит рабочую поездку в Энгельс. Президент планирует посетить музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина и провести совещание, посвященное развитию космической деятельности.

В ходе конференции с основным докладом также выступит генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, уточняет РИА "Новости".

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость201069
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жаль что не летит в то место томагавк с дональда кука
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