Москва сохранит исторический облик "Елисеевского"

Московские власти проследят за реставрацией легендарного магазина-гастронома

Правительство Москвы приняло решение о сохранении легендарного гастронома "Елисеевский". Уникальное здание является одной из визитных карточек столицы.

Сами помещения объекта принадлежат городу, однако остаются основным предметом судебного разбирательства со стороны арендатора. Городское правительство намерено добиться того, чтобы Москва оставила в своей собственности "Елисеевский".

Как отмечает mos.ru, городские власти заключат охранный договор, в котором предусматривается выполнение обязательств по сохранению объекта, вне зависимости от того, кто станет собственником или пользователем исторического здания.

В настоящее время арендатор помещений выражает претензии к городу. Из-за коммерческих отношений между ним и представителем субаренды судебные споры не утихают. Магазин Елисеева, расположенный в центре столицы, является объектом культурного наследия федерального значения. По этой причине новый собственник будет обязан сохранить его исторический облик.

В Мосгорнаследии отметили, что в рамках договора ему будет выдан акт техсостояния, в котором укажут все работы по сохранению здания со сроками выполнения соответствующих работ.