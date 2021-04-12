Вносить удобрения нужно последовательно

Весна – то время, когда огородники и садоводы начинают все больше времени проводить на своих участках. Часть работ связана с подкормкой цветов. Расскажем, какие удобрения помогут многолетним и луковичным растениям зацвести быстрее.

Итак, как только культуры начали отрастать, "угостите" их удобрениями на основе азота. Внесите по одной столовой ложке мочевины на квадратный метр. Это спровоцирует более активный рост цветов.

Второй шаг – использование фосфорно-калийных подкормок. Однако здесь есть небольшой нюанс – если вы вносили эти удобрения осенью, то повторной обработки не потребуется. Когда наступит время для первого рыхления почвы, воспользуйтесь следующей смесью: две столовые ложки суперфосфата + столовая ложка сульфата калия на один квадратный метр.

Примечательно, что многолетние цветы не отличаются быстрым ростом. Чтобы повлиять на вегетативный процесс, лучше всего прибегнуть к органическим подкормкам. К ним относятся птичий помет, коровяк и зеленая трава.

В следующий раз вносить удобрения необходимо тогда, когда растения уже цветут. В этот период цветы нуждаются в минеральных удобрениях. Как вариант – одна часть азота, три части фосфора и две части калия.

Более подробно схему подкормки рассмотрим на одном из самых популярных у дачников растении – тюльпанах. Когда цветы будут находиться в фазе бутонизации, им потребуются фосфорно-калийные удобрения (по одной столовой ложке суперфосфата и сульфата калия на квадратный метр). Также не будет лишним добавление пол столовой ложки мочевины.

Когда тюльпаны зацветут, нужно будет внести удобрения, содержащие фосфор и калий. Не стоит забывать и о регулярных поливах растений. Ведь от этого напрямую зависит, какими они вырастут.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как приготовить питательную подкормку для долгого цветения тюльпанов.