Что можно и нельзя делать мусульманам в священный месяц Рамадан

Что можно и нельзя делать мусульманам в священный месяц Рамадан
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Исламские страны готовятся к периоду поста

Мусульмане всего мира готовятся к наступлению месяца Рамадан, который начинается в этом году уже 13 апреля с заката солнца. Речь идет о самом важном времени для представителей исламской конфессии – согласно писанию, Коран был ниспослан пророку Мухаммаду именно в этом месяце. В 2021 году Рамадан продлится до 12 мая.

Время поста и молитв

Именно в этот период времени мусульмане прикладывают максимум усилий для того, чтобы обеспечить себе Рай. В разных странах исламского мира священный месяц начинается в различное время из-за лунной фазы и астрономического вычисления. Награда, по Корану, будет обещана тем, кто постится, молится и работает на благо остальных, даруя пожертвования и совершая добрые дела.

Что можно делать в Рамадан

Пост начинается после рассвета, а заканчивается во время захода солнца. Пить и есть дозволено лишь после исчезновения солнечных лучей. Сразу после вечерней молитвы начинается разговение (Ифтар), и свободное от поста время длится до последнего приема пищи, вплоть до раннего утра (Сухур). В Коране указывается, что очищение души и тела невозможно в Рамадан без молитв. Религиозный долг также предусматривает отказ от злых мыслей и намерений, дурного тона в отношении окружающих, посвящение себя работе и благотворительности.

Что нельзя делать в Рамадан

Мусульманам запрещается совершать порочащие поступки, общаться с теми, кто не наделен благочестием, преднамеренно нарушать пост. Также под запретом курение и вступление в интимную связь – последнее возможно лишь во время, свободное от поста. 

Кто освобождается от поста

Это больные люди, старики, беременные женщины, воины и путешественники, а также дети. Нарушивший пост мусульманин должен возместить его в другой период.

"Утро.ру" писало, что в прошлом году из-за COVID-19 праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание поста для мусульман, прошел в онлайн-формате.

Егор МАЛКОВ

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