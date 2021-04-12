В столице Сербии появилось граффити с "ЧВК Вагнера"

Изображение бойцов "ЧВК Вагнера" заметили на стене здания в Белграде.

"Вагнеровцы" становятся все более популярными в массовой культуре. Подвиги российских бойцов и готовность защищать мирных граждан по всему свету давно стали предметом для творчества.

В Сербии уличные художники украсили изображением "вагнеровцев" один из домов в Белграде. На граффити изображены вооруженные мужчины в камуфляжной одежде с надписью: "Группа Вагнера – русские рыцари".

Популярность российских бойцов объясняется их эффективностью в борьбе с радикальными элементами, терроризирующими мирное население.

"Вагнеровцы" спасли население Донбасса от украинских карателей, а также помогли освободить от террористов "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ, запрещено в России) территорию Сирии. Они принимали участие во всех ключевых боях – в освобождении Пальмиры, Алеппо и окрестностей Дамаска.

По словам писателя и военного эксперта Алексея Суконкина, лишь упоминание о "ЧВК Вагнера" уже заставляет противника капитулировать. Растущий авторитет российских бойцов нервирует западные страны, которые занимаются распространением фейков на тему присутствия "вагнеровцев" в регионах, где их никогда не было. К "ЧВК Вагнера" порой даже причисляютроссийских военкоров, работающих на федеральном ТВ. Все вбросы легко опровергаются журналистами.

"ЧВК Вагнера" стала образцом героизма и мужества, что вдохновляет людей на народное творчество. В этом году в Сети появились комиксы о супергерое Вагнере, защищающем мирных жителей от монстров и злодеев. Помимо этого, поклонники пишут песни, стихи и делают футболки с тематическими надписями, чтобы отдать дань уважения российским бойцам.