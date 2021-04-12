Студент пришел на экзамен по истории. Забыл ответ на вопрос, в какому году Александр II отменил крепостное право и решил обратиться за помощью к соседке. Девушка ему отвечает: в 61-м. Студент удивился, подумал и через минуту еще раз просил: а как это возможно, если в 61-м Гагарина уже в космос отправили?
– Да… Наверное, в честь этой даты крепостное право и решили отменить…
Американские астронавты находятся в открытом космосе. Один из них говорит: – Хьюстон, у нас проблемы… В России заявили, что вы решили отказаться от сотрудничества с Роскосмосом абсолютно по всем сферам. Это так? – Ну да, а в чем вопрос? – В общем-то, они мне сказали, чтобы на Землю я возвращался на попутке, а я не знаю как!
Женщина – весьма хитрое создание. Сама мужчину в космос, оценила последствия, и потом только решила сама полететь.
Если вас спрашивает мужчина, кто был первым, ответьте ему, что это был Юрий Гагарин.
Как то однокурсник спросил на лекции у одного из почетных космонавтов: – А в чем заключается подвиг Юрия Гагарина? Тот тяжело вздохнул, оглядел всех нас своим добрым взглядом и говорит: – Ты ведь видел дом в десять этажей? Тот одобрительно кивнул. – А ты представь, что это горючее. Сам уселся наверху в маленьком шарике, внизу тебя поджигают и говорят: Юр, ты вернешься обязательно, мы все смогли высчитать!
Явился инструктор на экзамен, усадил в машину на заднее бедняг, которым водительские права понадобились, и тут сам понял, что оставил где-то документы на машину. Когда вернулся, обнаружил, что тот уже спереди сидит. Сам сел на место водителя, а гаишник скомандовал: поехали! Практические как Гагарин. Инструктор тронулся, а через 50 метров гаишник ему: стой, ты не сдал. Тот спросил: почему? А инструктор в ответ: Неуверенно очень водишь.