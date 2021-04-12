Подборка смешных анекдотов о космосе и Гагарине

Подборка смешных анекдотов о космосе и Гагарине
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
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  • Студент пришел на экзамен по истории. Забыл ответ на вопрос, в какому году Александр II отменил крепостное право и решил обратиться за помощью к соседке. Девушка ему отвечает: в 61-м. Студент удивился, подумал и через минуту еще раз просил: а как это возможно, если в 61-м Гагарина уже в космос отправили? 

     – Да… Наверное, в честь этой даты крепостное право и решили           отменить…

  •  Американские астронавты находятся в открытом космосе. Один из них говорит:
    – Хьюстон, у нас проблемы… В России заявили, что вы решили отказаться от сотрудничества с Роскосмосом абсолютно по всем сферам. Это так?
    – Ну да, а в чем вопрос?
    – В общем-то, они мне сказали, чтобы на Землю я возвращался на попутке, а я не знаю как! 
  • Женщина – весьма хитрое создание. Сама мужчину в космос, оценила последствия, и потом только решила сама полететь. 
  •  Если вас спрашивает мужчина, кто был первым, ответьте ему, что   это был Юрий Гагарин.
  •  Как то однокурсник спросил на лекции у одного из почетных космонавтов:
    – А в чем заключается подвиг Юрия Гагарина?
    Тот тяжело вздохнул, оглядел всех нас своим добрым взглядом и говорит:
    – Ты ведь видел дом в десять этажей?
    Тот одобрительно кивнул.
    – А ты представь, что это горючее. Сам уселся наверху в маленьком шарике, внизу тебя поджигают и говорят: Юр, ты вернешься обязательно, мы все смогли высчитать! 
  •  Явился инструктор на экзамен, усадил в машину на заднее бедняг, которым водительские права понадобились, и тут сам понял, что оставил где-то документы на машину. Когда вернулся, обнаружил, что тот уже спереди сидит. Сам сел на место водителя, а гаишник скомандовал: поехали! Практические как Гагарин. Инструктор тронулся, а через 50 метров гаишник ему: стой, ты не сдал. Тот спросил: почему? А инструктор в ответ: Неуверенно очень водишь.
Егор МАЛКОВ

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