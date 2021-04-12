Слитые в медиа аудиопленки переговоров Дубинского можно трактовать 50 на 50 в чью-либо сторону

Попавшие в СМИ из недр следствия аудиокассеты с записями телефонных переговоров фигуранта дела о гибели малайзийского "Боинга" МН17 в июле 2014 г. в небе над воюющим Донбассом, оказались в распоряжении журналистов совершенно неслучайно. Такую точку зрения высказал независимый технический эксперт Юрий Антипов.

По его мнению, утечка пленок по громкому делу была спровоцирована заранее, аккурат в преддверии очередного заседания суда в Гааге.

"Чтобы хоть как-то подтвердить позицию голландской прокуратуры и был запланирован этот "слив". Это наглядно показывает, что все обвинение строится на аргументах "фифти-фифти", – сказал в комментарии изданию NewInform аналитик.

Антипов считает, что прокуратура Нидерландов не обладает никакими 100%-но неопровержимыми доказательствами чьей-либо вины по делу об авиакатастрофе под Донецком. Именно это не учли те, кто готовил "слив" информации. Все домыслы стороны обвинения теперь можно трактовать любыми способами, подчеркнул специалист.

Напомним, накануне голландские медиа распространили информацию о том, что к ним якобы попали телефонные разговоры россиянина Сергея Дубинского, которого международная следственная группа обвиняет в причастности к трагедии с "Боингом". Судя по его переговорам с ополченцами, он два часа не знал, что рухнул не боевой, а пассажирский самолет. При этом сослуживцы на записях утверждают, что, действительно, сбили крылатую машину, но это был украинский истребитель, который ранее атаковал MH17.

В понедельник, 12 апреля, российский военкор Александр Коц, реагируя на сообщения из Нидерландов, заявил, что если пленки настоящие, то они доказывают следующее: "Боинг" был сбит истребителем ВВС Незалежной, а не ракетой "Бука". Кроме того, получается, что у ополчения действительно был ЗРК, чем киевский режим и воспользовался, пытаясь подставить Донецк и Москву.

