Президент Словакии задумала рассекретить договор о поставках "Спутника V"

Президент Словакии задумала рассекретить договор о поставках "Спутника V"
Фото: Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава страны не сомневается в эффективности препарата

Президент Словакии Зузана Чапутова выразила желание рассекретить договор о поставках российской вакцины "Спутник V". Глава государства собирается встретиться с главой Минздрава Владимиром Ленгварским и узнать у него, почему соглашение между двумя странами носит закрытый характер.

Чапутова планирует лично ознакомиться с договором о поставке препарата и уточнить, можно ли предать огласке содержащуюся в нем информацию, передает РИА "Новости".

"Я уже попросила главу Минздрава о доступе к соглашению с производителем российской вакцины "Спутник V", которое является тайным", – отметила словацкий лидер.

Заявление Чапутовой, которая 12 апреля посетила Биомедицинский центр Словацкой академии наук, транслировалось в эфире местных телеканалов.

Президент назвала российскую вакцину безопасной и эффективной.

"Те испытания, которые до сих пор были проведены в Словакии, свидетельствуют в пользу вакцины "Спутник V", – добавила она.

Зузана заявила, что их научным учреждениям можно доверять. 

Скандал вокруг вакцины произошел в Словакии этой весной. В России объяснили сложившуюся ситуацию политической дискредитацией против препарата. 

Ранее стало известно о том, что Индия одобрила экстренное применение "Спутника V". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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словацкая академия наук - вот он мозговой центр планеты земля
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