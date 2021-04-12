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Президент Словакии Зузана Чапутова выразила желание рассекретить договор о поставках российской вакцины "Спутник V". Глава государства собирается встретиться с главой Минздрава Владимиром Ленгварским и узнать у него, почему соглашение между двумя странами носит закрытый характер.
Чапутова планирует лично ознакомиться с договором о поставке препарата и уточнить, можно ли предать огласке содержащуюся в нем информацию, передает РИА "Новости".
"Я уже попросила главу Минздрава о доступе к соглашению с производителем российской вакцины "Спутник V", которое является тайным", – отметила словацкий лидер.
Заявление Чапутовой, которая 12 апреля посетила Биомедицинский центр Словацкой академии наук, транслировалось в эфире местных телеканалов.
Президент назвала российскую вакцину безопасной и эффективной.
"Те испытания, которые до сих пор были проведены в Словакии, свидетельствуют в пользу вакцины "Спутник V", – добавила она.
Зузана заявила, что их научным учреждениям можно доверять.
Скандал вокруг вакцины произошел в Словакии этой весной. В России объяснили сложившуюся ситуацию политической дискредитацией против препарата.
Ранее стало известно о том, что Индия одобрила экстренное применение "Спутника V".
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