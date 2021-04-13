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Суд в Турции освободил десять арестованных бывших адмиралов. Об этом оповестили СМИ в Анкаре.
Морских офицеров отпустили на волю, запретив им выезжать за пределы провинции и тем более – за рубеж. До этого Генпрокуратура страны потребовала одного из экс-адмиралов – Эргуна Менги – взять под стражу, а девятерых – поместить под домашний арест, передает NTV.
Отставных военных задержаны за коллективное письмо в защиту конвенции Монтрё, напоминает RT. Срок содержания подозреваемых под стражей 8 апреля продлили на четыре дня.
Заведенное на них дело передали в суд. Там должны были назначить им наказание.
Бывшие адмиралы – 104 человека – поставили свои подписи под письмом о статусе Босфора и Дарданелл. Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган охарактеризовал их послание как "недопустимую публикацию", цитирует "Общественная служба новостей".
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