В Турции отпустили на волю 10 арестованных за "недопустимую публикацию" экс-адмиралов

Морских офицеров задержали за коллективное письмо в защиту конвенции Монтрё

Суд в Турции освободил десять арестованных бывших адмиралов. Об этом оповестили СМИ в Анкаре.

Морских офицеров отпустили на волю, запретив им выезжать за пределы провинции и тем более – за рубеж. До этого Генпрокуратура страны потребовала одного из экс-адмиралов – Эргуна Менги – взять под стражу, а девятерых – поместить под домашний арест, передает NTV.

Отставных военных задержаны за коллективное письмо в защиту конвенции Монтрё, напоминает RT. Срок содержания подозреваемых под стражей 8 апреля продлили на четыре дня.

Заведенное на них дело передали в суд. Там должны были назначить им наказание.

Бывшие адмиралы – 104 человека – поставили свои подписи под письмом о статусе Босфора и Дарданелл. Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган охарактеризовал их послание как "недопустимую публикацию", цитирует "Общественная служба новостей".

Полина ДОРОЖКИНА

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