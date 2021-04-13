Старость – еще не гарант получения полных выплат

После серьезного реформирования пенсионной системы многие россияне плохо представляют, что ждет их в пожилом возрасте. В государстве действует система пенсионных баллов, коэффициентов, которые теперь определяют судьбу выплат старикам. При этом их недобор сулит бабушкам и дедушкам отказ в пенсии.



О превратностях сложной пенсионной системы напомнили в ПФР. Профильные эксперты разъяснили, что в текущем году завершить трудовую деятельность смогут женщины, которые появились на свет в первые шесть месяцев 1965 года, и мужчины, которые появились на свет в первые шесть месяцев 1960 года. При этом для получения страховой пенсии они должны предъявить не менее 12 лет страхового стажа и 21 личный пенсионный коэффициент.

Если за всю трудовую жизнь стать соответствующим необходимым критериям не удалось, то и страховую пенсию платить не будут, заявляют представители ПФР. В этом случае человек сможет претендовать только на мизерную соцпенсию.

Впрочем, если россиянин за молодость не наработал нужные баллы, то ему любезно предложат поработать в пожилом возрасте. Например, за год ухода за стариками старше 80 лет будут "платить" 1,8 коэффициента, пишет РИА ФАН.

По мнению некоторых специалистов, справедливой такую систему назвать сложно. Эксперт Марина Буянова напомнила, что в Советском Союзе действовала другая система, пенсионный возраст был ниже, требования к трудовому стажу ограничивались пятью годами, а стариков не принуждали к труду после достижения пенсионного возраста.

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