Некоторые люди никогда не разбогатеют: психолог назвал причины

Некоторые люди никогда не разбогатеют: психолог назвал причины
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Чтобы ощутить изобилие, нужно избавиться от определенных привычек

Есть категории людей, которые никогда не разбогатеют. Психолог Дмитрий Синарев назвал таких и указал причины, по которым им не дано изменить положение.

По его мнению, чтобы ощутить изобилие, нужно избавиться от определенных привычек. И запомнить, что не все измеряется в деньгах, намного важнее отношение к себе и своей жизни.

Никогда не рабогатеют те, кто живет в достатке, но считает себя бедным. Они постоянно недовольны, ведь только и делают, что сравнивают свое с чужим, отметил специалист.

Такием людям всегда недостает денег и счастья из-за того, что у других этого больше. Однако следует научиться ценить все, что имеется, добавил психолог.

Никогда не станут богатыми те, кто твердит, будто их недооценили,  при том что у них есть огромный потенциал, однако сами ничего не предприняли для реализации своих ресурсов. Они только и делают, что завидуют успехам других, валяясь на диване  у телевизоров или сидя часами в интернете. 

Общение человека с окружающим миром предполагает отдачу "своих знаний, умений, душевных сил". В ответ он получает моральное, эмоциональное поощрение, а также деньги, пояснил Синарев.

Только каждый должен понимать, что для него важнее. Если на работе складываются прекрасные отношения с коллегами, но платят мало, стоит выбрать, что важней – атмосфера в коллективе или материальный достаток, после чего либо сменить место, либо остаться на прежнем.

Изменить жизнь способен любой. Только за решение придется расплачиваться, заключил психолог в беседе с корреспондентом "Прайм".

Ранее стало известно, какие талисманы притягивают богатство. Такие можно найти в природе, купить и смастерить.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость202422
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Да что же это?
Никогда не рабогатеют
Такием людям
Гость190486
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Ситема нашей экономики такая что разбогатеть могут только, воры, жулики, проходимцы и конечно облеченные властью. Короче люди готовые у мертвого оторвать и сказать что так и было. Кстати далеко не у всех есть желание разбогатеть, многие любят просто спокойную жизнь.
Гость187245
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Капитан Очевидность, а не психолог. У нас "притягивают богатство" только "друзья" сами знаете кого, а так никакие "заключения" психологов и талисманы не помогут.
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