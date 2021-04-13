Чтобы ощутить изобилие, нужно избавиться от определенных привычек

Есть категории людей, которые никогда не разбогатеют. Психолог Дмитрий Синарев назвал таких и указал причины, по которым им не дано изменить положение.

По его мнению, чтобы ощутить изобилие, нужно избавиться от определенных привычек. И запомнить, что не все измеряется в деньгах, намного важнее отношение к себе и своей жизни.

Никогда не рабогатеют те, кто живет в достатке, но считает себя бедным. Они постоянно недовольны, ведь только и делают, что сравнивают свое с чужим, отметил специалист.

Такием людям всегда недостает денег и счастья из-за того, что у других этого больше. Однако следует научиться ценить все, что имеется, добавил психолог.

Никогда не станут богатыми те, кто твердит, будто их недооценили, при том что у них есть огромный потенциал, однако сами ничего не предприняли для реализации своих ресурсов. Они только и делают, что завидуют успехам других, валяясь на диване у телевизоров или сидя часами в интернете.



Общение человека с окружающим миром предполагает отдачу "своих знаний, умений, душевных сил". В ответ он получает моральное, эмоциональное поощрение, а также деньги, пояснил Синарев.

Только каждый должен понимать, что для него важнее. Если на работе складываются прекрасные отношения с коллегами, но платят мало, стоит выбрать, что важней – атмосфера в коллективе или материальный достаток, после чего либо сменить место, либо остаться на прежнем.

Изменить жизнь способен любой. Только за решение придется расплачиваться, заключил психолог в беседе с корреспондентом "Прайм".

Ранее стало известно, какие талисманы притягивают богатство. Такие можно найти в природе, купить и смастерить.