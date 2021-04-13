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Качество приватной жизни мужчин и женщин
зависит от многих критериев. В первую очередь, нужно вести здоровый образ
жизни. Сидячая работа, лишние килограммы, пагубные привычки, а также
депрессивное состояние могут нанести серьезный удар по сфере любовных утех. При
этом главную угрозу для потенции мужчин таит интернет, убеждена профильный
психолог Валентина Снеговая.
Эксперт по интимным отношениям мужчин и женщин отметила, что период здорово влечения можно продлить, если заботиться о собственном здоровье. Спорт, правильное питание, насыщенная и интересная жизнь увеличивают уровень привлекательности близких отношений с представителями противоположного пола.
А вот глобальная сеть интернет может нанести колоссальный вред для любовной сферы. Речь, в первую очередь, идет о фильмах для взрослых. Снеговая пояснила, что многие мужчины впадают в зависимость от сомнительного контента. На этом фоне у них вырабатываются специфические потребности, которые не всегда можно удовлетворить в обычной жизни. Со временем любители горячего контента и вовсе теряют интерес к нормальной половой жизни с реальным партнером. Вследствие этого, у них формируются сложности в общении с окружающими, понижается уровень жизненной энергии и начинаются другие серьезные проблемы.
Снеговая также отметила, что мужчинам, которые настроены вести активную интимную жизнь, при выборе спутницы следует ориентироваться на темпераментных женщин. Нужно понимать, что все люди по-разному подходят к вопросу близости, для кого-то эта тема не является первостепенной, передает слова эксперта издание "Доктор Питер".
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