Проверка на патриотизм: россиян призвали забыть об отдыхе в Турции из-за Крыма

Проверка на патриотизм: россиян призвали забыть об отдыхе в Турции из-за Крыма
Фото: Hans Lippert/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Гражданам нашей страны напомнили о недавних словах турецкого президента

Накануне стало известно, что Россия на время прекращает авиасообщение с Турцией. Высказаться по этому поводу решил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. 

Политик обратился к россиянам и напомнил, что не так давно Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил об "аннексии" Крымского полуострова. При этом турецкий президент отметил, что его страна "решительно защищает" территориальную целостность Незалежной.

На своей странице в "Фейсбуке" Косачев обратился к гражданам нашей страны, призвав их отказаться от путешествий на один из своих любимых курортов. Мол, было бы здорово, если хотя небольшой процент всех отдыхающих после таких аморальных высказываний Турции добровольно отказались от отдыха в этой стране.  

Вице-спикер СФ также назвал Турцию страной, которая посягает на права и свободы российских граждан, поэтому, считает Косачев, у россиян должно было взыграть чувство патриотизма и солидарности. 

"Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых", 

– подытожил политик. 

Если поездка сорвалась, то сильно расстраиваться не стоит. Заменить любимый курорт россиян сможет Болгария, пишет РИА "Новости".  А вот в Тунис или Марокко эксперты в области туризма лететь не советуют. Еще одной альтернативой может стать Египет, если его откроют, уточняет телеканал "360"

Напомним, что вчера стало официально известно, что с 15 апреля РФ приостанавливает авиасообщение с Турцией. Ограничения будут действовать до 1 июня. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость202190
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эрдоган хочет и в нато сохранить своё пресудствие и вакцину преобрести вмести с с400 у рф
и крым не признать и в ес войти а не много ли он хочет?
Идёт просто переформатирование и артисто и публики
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А почему до 1 июня, думаете турки успеют посчитать потери?
крым наш
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Гость196944
По Воронежу как всегда. Интересно, на сколько у ваты хватом терпения ?
у свиней же хватает!
Гость196944
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По Воронежу как всегда. Интересно, на сколько у ваты хватом терпения ?
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