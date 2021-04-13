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Селедка под шубой, "шоколадная колбаса" и манка на завтрак – это все знакомо человеку, который родился и жил в Советском союзе. Многие блюда советской кухни до сих пор готовятся во многих семьях.
Однако сможете ли вы ответить правильно на все вопросы? Предлагаем пройти тест на знание блюд советской кухни и вспомнить, что вы ели во времена СССР.
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