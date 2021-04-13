Тест: пробуем ответить на вопросы по блюдам из СССР

Тест: пробуем ответить на вопросы по блюдам из СССР
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Набрать максимальное количество ответов смогут только люди с хорошей памятью

Селедка под шубой, "шоколадная колбаса" и манка на завтрак – это все знакомо человеку, который родился и жил в Советском союзе. Многие блюда советской кухни до сих пор готовятся во многих семьях. 

Однако сможете ли вы ответить правильно на все вопросы? Предлагаем пройти тест на знание блюд советской кухни и вспомнить, что вы ели во времена СССР. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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